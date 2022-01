TEMOIGNAGES : des victimes d'agressions sexuelles réclament "une libération de l'écoute" des enfants

Briser le silence : c'est l'un des objectifs de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. La CIIVISE faisait étape ce mardi soir à Lille, lors d'une réunion publique visant à recueillir des témoignages de victimes. Des prises de parole très fortes.

160.000 enfants seraient abusés chaque année en France. La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants tente de trouver des solutions à ce fléau, et aide les victimes à sortir du silence. La CIIVISE faisait étape à Lille ce mardi soir, pour une réunion publique qui a rassemblé une cinquantaine de personnes, dans les locaux de l'Ecole supérieure de journalisme.

Une cinquantaine de personnes se sont réunies ce mardi pour témoigner des violences sexuelles subies par les enfants. © Radio France - Cécile Bidault

Aujourd'hui, la société est obligée d'entendre

Des prises de parole très fortes se sont enchaînées, durant deux heures, face aux membres de la commission, co-présidée par Nathalie Mathieu et Edouard Durand. Le magistrat estime que "la parole des enfants existait, mais était souterraine. Aujourd'hui, la société est obligée d'entendre. Le couvercle s'ouvre, mais il y a des tentations puissantes de le refermer. La commission est là pour ce couvercle ne se referme pas". Depuis le lancement de l'appel de la CIIVISE, 8.200 personnes ont témoigné.

ECOUTEZ : Edouard Durand, juge des enfants, co-président de la CIIVISE Copier

Parmi ces personnes, il y a Camille Clarret. Agée de 31 ans, cette Lilloise a été victime d'agressions sexuelles "entre 5 et 8 ans". C'était chez sa nourrice. Ses bourreaux : le mari et les deux fils de l'assistante maternelle. Dès le départ, elle en parle à sa mère. "Elle n'a pas agi", regrette la jeune femme, "pour des raisons qui lui sont propres. Aujourd'hui, je suis en colère, car je n'ai pas été protégée. Les violences auraient pu durer moins longtemps, et avoir moins de conséquences sur ma vie".

ECOUTEZ : témoignage de Camille, victime de violences sexuelles dans l'enfance Copier

Un handicap invisible

Des conséquences qu'elle ressent au quotidien : "je vais mieux aujourd'hui, mais il y a toujours des choses qui polluent. L'estime de soi n'est pas au rendez-vous, je ressens des douleurs, des tensions corporelles. C'est difficile dans les relations amoureuses. Le rapport à la sexualité est compliqué. C'est un handicap invisible, il n'y a pas de marqueur visible, donc les gens pensent qu'on exagère. On se sent un peu seuls".

Ouvrez grand vos oreilles

Alors Camille a pris la parole, ce mardi soir, lors de la réunion publique, parce qu'elle veut croire que les choses bougent. "On est plus écoutés, c'est un premier grand pas", assure-t-elle, "ce n'est pas une libération de la parole, c'est une libération de l'écoute. Ouvrez grand vos oreilles, c'est important".

Car les chiffres sont édifiants : sur 160.000 enfants victimes estimés en France chaque année, on recense 8.700 plaintes, et seulement 279 condamnations.

Amnésie traumatique

Quasiment à la fin de la réunion, une participante a osé se lever. Emmitouflée dans son manteau rose, serrant fort la main de sa fille, Pascale Vanophem est venue de Waterloo, en Belgique, pour participer. "Une super victoire, déjà", pour elle qui est devenue agoraphobe. Victime d'inceste, abusée par son père entre 3 et 11 ans, elle a subi "une amnésie traumatique" pendant plus de 40 ans.

ECOUTEZ : témoignage de Pascale, victime d'inceste Copier

Un tsunami

Les souvenirs lui sont revenus, violemment, après la mort de son père, et après avoir vu le film Les chatouilles d'Andréa Bescond. "Quand tout ça vous retombe dessus, c'est un tsunami", raconte-t-elle dans un sanglot, "je ne savais plus marcher, plus parler". Pascale est, dans un premier temps, mal prise en charge, mais aujourd'hui elle a trouvé des spécialistes du psycho-traumatisme pour l'aider : "je vais mieux, mais je sais que ce n'est pas fini. Je dois encore libérer la parole, car dans ma famille, personne n'est au courant".

Pour Pascale, la clé, c'est donc "parler", encore et encore : "tant qu'on ne parle pas, ça veut dire qu'on n'y croit pas soi-même. Aujourd'hui, je crois la petite-fille qui est en moi. Elle a été toute seule, toutes ces années. Maintenant, je suis là pour elle".