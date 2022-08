Ils ont quitté l'Éducation nationale ou font leur toute première rentrée

France Bleu Azur vous propose tous les matins une enquête. À la veille de la rentrée scolaire, rencontre avec une ancienne enseignante qui a démissionné de l'Éducation nationale et avec de nouveaux professeurs ravis d'exercer cette profession.

Professeur est-il toujours le plus beau métier du monde ? France Bleu Azur donne la parole dans son long format, en cette veille de rentrée, à ces personnes qui ont quitté ou rejoint l'Éducation nationale.

Fanny rêvait d'exercer ce métier. Après son bac +5, elle réussit le concours et devient professeur des écoles, mais très rapidement, elle déchante : "Je voulais bien faire les choses, préparer mes cours, respecter les enfants et leur transmettre le meilleur. Concrètement, j'arrivais à l'école à 8h, j'en partais à 16h30 puis je m'occupais de mes filles et enfin le soir, je préparais le lendemain, je travaillais de 21 heures à minuit."

"Pour moi c'était de la maltraitance."

Au bout de plusieurs années, Fanny n'en peut plus et fait un burn-out : "Il n'y a pas que les horaires qui ont été difficiles. Le manque d'effectif est très lourd au quotidien, faire classe avec entre 27 et 31 élèves chaque année c'est de la maltraitance. Nous n'avons pas le temps de nous occuper individuellement des enfants."

Fanny suit désormais une formation à Nice pour accompagner les parents pendant la grossesse et après l'accouchement.

L'Éducation nationale n'a jamais fait face a une telle pénurie d'enseignants. Elle vient de former en urgence "3.000 contractuels" dans le pays, 42 dans l'académie de Nice.

"Enseignant, c'est le rêve de ma vie."

Dans les Alpes-Maritimes, certains font leur toute première rentrée cette année. Ils ont les yeux qui brillent quant ils parlent de leur nouvelle profession : "C'est le boulot de ma vie. J'étais dans le marketing, j'ai changé pour exercer ma passion, transmettre aux enfants. Je suis au courant de la souffrance de certains collègues, du manque de moyens, mais peu importe : aujourd'hui je fais ce que j'aime et c'est le plus important", explique Mélodie.