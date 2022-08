TÉMOIGNAGES. Incendies en Gironde : "On a découvert des scènes de chaos", racontent des pompiers marnais

Ils sont désormais tous de retour, épuisés, mais fiers d'avoir pu aider. Les 75 pompiers de la Marne, partis aider leurs collègues cet été en Gironde, mais aussi dans les Vosges et le Jura, sont rentrés chez eux. Les derniers sont revenus le 17 aout dernier. Si l'incendie de la Teste-de-Buch, sur le Bassin d'Arcachon, est "éteint", depuis ce jeudi, celui de Landiras, dans le Sud-Gironde, n'est pas encore "maîtrisé". Au total, ce sont près de 20 000 hectares qui sont partis en fumée dans le Sud-Ouest.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Jamais, le commandant Guillaume Boisseau, chef du groupement mise en œuvre opérationnelle au SDIS de la Marne, n'avait mobilisé autant d'hommes sur des feux. "Les feux étaient exceptionnels. Les Girondins n'avaient pas connu ça depuis 1949 et nous, on n'avait jamais connu ça du tout." Les pompiers marnais sont habitués aux feux de forêt. Ils sont 120 à y être formés et, habituellement, ils partent en renfort dans le Sud-Est, "mais jamais sur des choses comme ça", confie Guillaume Boisseau.

Une expérience "extraordinaire" mais difficile "physiquement et psychologiquement"

Avec le recul, le commandant Boisseau insiste sur le caractère "extraordinaire" de cette expérience. "Mais surtout, on a eu la chance de tous revenir sains et saufs", lance-t-il, soulagé. D'autant que la mission a été particulièrement difficile.

"C'est dur effectivement. Physiquement, parce qu'on travaillé minimum 13 à 14 heures par jour de façon intense, dans des chaleurs extrêmes. Et psychologiquement, parce qu'il faut tenir sur la durée, puisqu'on est tous partis pendant au moins une semaine." - Le commandant Guillaume Boisseau

Pour le lieutenant Sébastien Collet, adjoint chef de centre au CTA-CODIS de la Marne, qui a, lui, passé une semaine à lutter contre le feu de Landiras 2. Il n'est pas près d'oublier ce qu'il a vu. "Quand on est arrivés sur place, on a découvert des scènes de chaos. Il n'y avait plus de vie à l'endroit où le feu était passé. On n'aurait jamais pu imaginer ça", explique-t-il. Mais ce qu'il retient, au-delà de l'aspect professionnel, c'est aussi l'aspect humain.

"Une très belle expérience humaine" entre sapeurs-pompiers

Pendant une semaine, Sébastien Collet a partagé son quotidien avec ses collègues, 24 heures sur 24, une expérience qui créé des liens très fort. "Quand on est en situation de crise extrême, on se rappelle qu'on est une famille, qu'on arrive à se soutenir. Et c'est cet effet de groupe qui fait qu'on arrive à faire face, relativement facilement, à des situations assez complexes." Il en est persuadé, jamais il n'oubliera les noms des collègues avec lesquels il est parti.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des effectifs, qui pourraient être amenés à changer. Avec des incendies de plus en plus importants et de plus en plus fréquents, le SDIS de la Marne envisage de former davantage de pompiers aux feux de forêt. Il cherche aussi à recruter des sapeurs-pompiers volontaires, surtout en zones rurales, notamment à Dormans, Sézanne et Sommesous. Pour postuler, il est possible de se rapprocher de la caserne la plus proche de chez soi. Les informations sont également disponibles sur le site internet du SDIS de la Marne.