TEMOIGNAGES - Les Valentinois nous ont donné leurs astuces pour lutter contre la morosité !

Le gris, le froid, le variant omicron qui inquiète tout le monde...l'ambiance est un peu morose en cette fin de mois de novembre. Alors on a demandé aux Valentinois leurs astuces pour lutter contre la morosité.

Le marché de Noël et les décorations dans la ville pour lutter contre la morosité ambiante

"Mettre de la musique à fond, ne pas penser à ce qu'il y a autour et de défouler en dansant et en chantant !" Voilà la recette anti morosité d'Anna, lycéenne. Sur le marché de Noël, elle partage un repas avec son amie, Lana, un instant pour elles avant de retourner en cours. "Moi j'aime aller dans le Vercors, dans le Diois, faire une petite ballade même juste un après-midi, ça suffit à rendre heureux", conseille quant à elle Lana.

Se ressourcer en pleine nature, c'est aussi le choix de Jo, à l'entrée du marché : "Mettre un survêtement, des baskets et aller dans les bois ! Marcher, courir, s'évader quoi !"

Thérapie artistique

Laurent, quant à lui, privilégie l'art : "Dessiner, peindre, s'occuper les mains ! Ça libère notre créativité, ça nous occupe et ça nous permet de nous sentir mieux !" explique ce designer. Il dessine des logos qu'il sérigraphie ensuite avec sa compagne, Pierrette, sur des t-shirts, dans leur boutique du centre-ville, Bylo Design. "Portez des habits colorés, beaucoup, beaucoup de couleurs ! C'est la vie !" préconise quant à elle Pierrette. Effectivement, la boutique est remplie de t-shirts colorés.

Les t-shirts colorés à la boutique Bylo design © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Se sentir bien dans ses vêtements, c'est un bon moyen de lutter contre la morosité, selon Pierrette, qui propose même des ateliers pour les sérigraphier soi-même : "On a eu des chefs d'entreprises qui sont venus, ils pensaient rester une heure et finalement ils ont passé tout l'après-midi parce qu'ils nous ont commandé deux cent polos et ils étaient contents de les faire eux-mêmes, pour leurs propres employés !"

Être bien avec soi et les autres

Prendre soin de son apparence, de soi, c'est aussi le conseil d'Alex, coiffeur depuis 27 ans dans le centre-ville de Valence : "Avec des massages, des soins capillaires, du cuir chevelu, pour se relaxer complètement, trouver du bien-être", détaille-t-il. D'ailleurs, faire en sorte que les gens se sentent beaux, c'est son propre remède anti morosité : "Quand on entend les gens dire : waouh super c'est génial, merci Alex, c'est notre bonheur, c'est la satisfaction de notre travail !"

Enfin, parmi les conseils les plus donnés par les Valentinois ! "Voir les autres, partager un bon repas, des discussions", confirme Colin. C'est aussi ce que propose Florian, dans son stand de jeux de société au marché de Noël : "_Les jeux de société, ça réunit_, les gens se sentent moins seuls ! Moi qui ne sort pas beaucoup, j'aime beaucoup les soirées jeux de société qu'on organise, ça permet de lutter contre la morosité ambiante. Et puis il y a tellement de choix que chaque personne trouvera forcément un jeu qui lui plaira."

Se mettre quelques minutes au soleil, jouer dans la neige quand elle est là, s'émerveiller devant les illuminations de Noël… ça marche aussi !