TÉMOIGNAGES - "On nous traite encore de boches", 80 ans après l'incorporation de force des Malgré-nous

Ce 25 août 2022 marque les 80 ans du décret instaurant l'incorporation de force des jeunes Alsaciens-Mosellans dans la Wehrmacht, en 1942. Aujourd'hui encore, ces anciens Malgré-nous doivent affronter les regards suspicieux et les remarques blessantes.

On croirait voir deux vieux amis dans cette petite chambre aux murs pâles de la maison de retraite de Plaine, dans la vallée de la Bruche, dans le Bas-Rhin. "T'as pas été dans la Wehrmacht, toi ?", demande Robert Prince, 97 ans, la télécommande de la télévision en main. "Si si", lui répond mécaniquement Hubert Groshens, 95 ans, qui vit dans une chambre à l'étage. Il y a 80 ans, tous les deux ont été incorporés de force dans l'armée allemande, après l'annexion de fait de l'Alsace. Le 25 août 1942, un décret instaure le service militaire obligatoire et l'enrôlement de force dans la Wehrmacht. Plus de 130.000 jeunes hommes seront mobilisés, dont des Mosellans incorporés quatre jours plus tard.

À cette période, Robert Prince a 17 ans. Il vit chez ses parents, à Saulxures, à la limite avec les Vosges, quand il reçoit sa lettre d'incorporation. "Si tu pars, tu reviendras peut-être, mais si tu ne veux pas partir, les parents trinquaient", se souvient le nonagénaire. "Ils les emmenaient dans des camps en Allemagne. C'était ça ou partir. Eh bah on est partis !" Direction l'Allemagne, où il posera des mines sur le front polonais.

Quand on passait sous les ponts, les gens nous pissaient dessus. - Hubert Groshens, ancien Malgré-nous

Mais Robert Prince refusera toujours de chanter avec les soldats de la Wehrmacht. "On ouvrait la bouche, pour faire comme si on chantait", s'amuse Robert Prince. Un jour, l'un des supérieurs remarque que Robert mime seulement les paroles. "Il me criait dessus : 'Singen, singen, singen'. Mais moi, je ne savais pas ce que je chantais !"

Des "faux-jetons"

Hubert Groshens, lui, n'a jamais été sur le front. Huit mois après son enrôlement en 1944, il est capturé par le Américains, qui le ramènent ensuite en France. "Quand on passait sous les ponts, les gens nous pissaient dessus", se souvient-il. "Ils nous jetaient n'importe quoi, selon ce qu'ils avaient sous la main. Il y avait une telle haine contre les Allemands... Nous aussi on portait l'uniforme, donc on était traités de boches." "Mais ça continue encore aujourd'hui", renchérit Robert Prince. "Selon les lieux où l'on va, on est encore traités de boches." Des incultes, peste Robert, qui n'ont jamais étudié l'histoire de l'Alsace.

Les autres n'ont pas vécu que ce que nous on a vécu. Ils ont vécu une autre vie, ils avaient la résistance... - Hubert Groshens, ancien Malgré-nous

Selon les deux anciens incorporés de force, c'est le manque d'enseignement de cette part sombre de l'Histoire qui a mené à ce genre de suspicions. "À l'intérieur, ils sont mal informés de ce qu'il s'est passé en Alsace", déplore Hubert Groshens. "Ils ne leur ont pas raconté notre histoire", confirme Robert Prince. "Elle est spéciale notre histoire là-haut. C'était allemand, français, allemand, français. Ça n'a rien à voir avec ceux pour qui l'Alsace est toujours restée l'Alsace. Ils sont mieux vus que nous. Nous, on nous prend pour des faux-jetons", assure l'ancien soldat.

Une annexion "de fait" très méconnue

"Il y a une ambiguïté qui existe", confirme Alphonse Troestler, ancien délégué à la mémoire régionale de l'Alsace. "La situation de l'Alsace, annexée de fait, n'est pas connue ni enseignée. Pour la plupart de nos compatriotes, il y a la France occupée et il y a la France dite libre, en certains temps celle de Vichy. Et donc tout ce qu'il s'est passé dans le cadre de cette annexion, qui n'est pas une simple occupation, est totalement ignoré et a été pratiquement effacé des livres d'Histoire." Selon Alphonse Troestler, "cette ignorance fait que beaucoup de gens pensent que les Alsaciens pouvaient échapper à l'incorporation de force".

La situation de l'Alsace, annexée de fait, n'est pas connue ni enseignée. - Alphonse Troestler, ancien délégué à la mémoire régionale de l'Alsace

Alphonse Troestler a été délégué à la mémoire régionale de l’Alsace jusqu’en 2015. © Radio France - Bastien Munch

Mais les Malgré-nous, qui ne sont plus que quelques centaines en Alsace, ne sont pas les seuls à subir ces remarques. Leurs descendants doivent aussi y faire face. Sur la petite table en bois devant Gérard Michel, à Handschuheim, à l'ouest de Strasbourg, il y a des dizaines de documents officiels, vieux de 80 ans. "Ça c'est mon oncle André, ça c'est mon père et ça c'est deux autres cousins", décrit l'Alsacien de 78 ans. Toute une partie de sa famille a été décimée pendant l'enrôlement de force, dont son père qu'il n'a jamais connu, mort dans un camp en Pologne six mois après sa naissance.

Alors quand Gérard entend encore des suspicions autour de leur sort, il craque. "Je ne pourrai jamais accepter qu'on puisse traiter ma famille de collaborateurs. Ça me poursuivra jusqu'à la fin de ma vie", lâche-t-il entre deux sanglots. "Je pense que c'est ce qui m'a fait le plus mal."

Des indemnisations qui se font toujours attendre

Mais pour le président de l'association des Orphelins de pères Malgré-nous d'Alsace-Moselle, "c'est la double peine". Depuis plusieurs années, il se bat pour obtenir une indemnisation de la part de l'État allemand, qui a pour l'instant réservé ses aides aux Malgré-nous revenus du front. "Quand on a une histoire comme ça à défendre, il faut toucher les gens au porte-monnaie pour leur faire mal. L'Allemagne doit au moins reconnaitre qu'elle a incorporé de force les Alsaciens. Ce qu'elle ne reconnait toujours pas." Et le temps presse : Gérard Michel sait qu'il ne sera sûrement plus là pour les 90 ans des Malgré-nous.

Gérard Michel a porté plainte contre l’État allemand en 2019, pour demander à ce que les orphelins de Malgré-nous soient indemnisés. © Radio France - Bastien Munch

En attendant, il pourra rendre hommage à son père et à tous les incorporés de force lors des cérémonies organisées ce 25 août dans de nombreuses communes alsaciennes. Le mémorial Alsace-Moselle de Schirmeck organise aussi un grand événement ce samedi, intitulé "Une lumière pour mon grand-père Malgré-nous". Des milliers de bougies vont êtres déposées par les familles des anciens soldats sur la colline surplombée par le mémorial.