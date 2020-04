TÉMOIGNAGES - Précarité : les invisibles du confinement

Entre les cantines scolaires fermées, l'augmentation des dépenses quotidiennes et l'impossibilité de suivre les devoirs des enfants... Ce confinement accentue la précarité des familles démunies. Deux femmes manchoises témoignent pour France Bleu Cotentin.

Elsa a subi des violences conjugales. Depuis janvier, elle bénéficie d'un logement, à Avranches, grâce au CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale). La mère de deux enfants n'a plus d'emploi depuis plusieurs mois.

Avant, mes deux enfants mangeaient à la cantine, maintenant c'est à la maison, ce qui entraîne un coût supplémentaire. Nous sommes dans une situation précaire. Des initiatives sont faites dans certaines villes, les familles reçoivent des chèques-déjeuner ou des tickets déjeuner. Ce n'est pas donné, nous en avons besoin.

À Cherbourg, Nassiba rencontre également des difficultés pour nourrir ses trois enfants de sept ans, six ans et deux ans et demi. Elle et son conjoint sont en formation. Le seul revenu du couple, c'est le chômage que touche son mari. Pour le moment, son stock actuel lui permet de tenir une semaine : "ça me fait peur, mais heureusement que nous avons l'aide alimentaire, j'espère qu'ils vont continuer de nous aider."

Pour les devoirs à la maison, Nassiba regrette de ne pas pouvoir aider ses enfants : "Je ne parle pas très bien français, avec la grammaire par exemple, c'est compliqué de l'expliquer à mes enfants."