TÉMOIGNAGES - Quatre réfugiés afghans, exfiltrés de Kaboul, sont accueillis en Seine-Maritime

Le centre dramatique national de Rouen et la ville de Rouen viennent en aide depuis une semaine à quatre réfugiés afghans, menacés dans leur pays par les talibans. Un journaliste, un activiste et deux actrices âgés de 23 à 32 ans.

La Normandie pour terre refuge. Quatre Afghans sont arrivés en milieu de semaine dernière en Seine-Maritime, un journaliste, un activiste et deux actrices âgés de 23 à 32 ans, qui ont dû fuir leur pays au retour des talibans au pouvoir. Ils figuraient sur la liste d’artistes, activistes et autres professions menacées de mort par les talibans. Un mouvement de solidarité a été initié par les centres dramatiques nationaux dont celui de Rouen et la municipalité rouennaise.

Une partie de moi est morte en Afghanistan

Coralie Moreau a pu les rencontrer ce mardi soir pour France Bleu Normandie, ils s’expriment pour la première fois dans un média . Asad est journaliste, rédacteur en chef dans un journal afghan, il a 38 ans. Il a tout laissé derrière lui.

Ca n'a pas été facile pour moi, ça a été un moment très triste quand je me suis assis dans l'avion français, quand on a décollé Les talibans ont emmené quatre de mes collègues, ils les ont gardés quatre heures et les ont torturés. L'un d'eux a perdu la vue

Shagola est actrice et activiste, elle a 26 ans, et pour une femme comme elle, rester avec les talibans au pouvoir, c’était risquer d'être exécutée.

Quand ils sont arrivés, ils ont détruit tout ce qui avait un rapport avec l'art

Chaque matin je me réveille si ma famille et mes amis vont bien, mais je n'ai pas le choix. Nous devons nous battre, nous devons rester debout, c'est très difficile

Les quatre réfugiés afghans sont hébergés dans un appartement par le CDN. La mairie de Rouen lance un appel pour trouver des familles d’accueil d’ici trois semaines, le temps ensuite de mener à bien les démarches administratives et de les aider à s’intégrer socialement et professionnellement.