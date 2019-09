TEMOIN - Une avocate landaise nous parle des violences conjugales

Département Landes, France

Cathy Garbez-Chambat, avocate montoise qui traite de nombreux dossiers de violences conjugales © Radio France - François-Pierre Noel

France Bleu Gascogne : Bonjour Cathy Garbez-Chambat, vous vous occupez des affaires de violences conjugales depuis 17 ans, est ce que vous avez vu une évolution dans le comportement des victimes que vous recevez à votre cabinet ?

Cathy Garbez-Chambat : Il y a une évolution dans la mesure où les femmes en parlent davantage quand même. On a davantage de femmes qui déposent plainte et les femmes en parlent davantage dans mon cabinet. Alors, toutes ne vont pas jusqu’à faire la démarche de déposer plainte parce que généralement quand on dépose plainte c’est qu’on est dans une crise aiguë et qu’elles appellent la police au moment où les faits sont commis.

Après, je pense qu’il y a un vrai travail à faire sur l’accueil des victimes auprès des services de police et des services de gendarmerie. Moi, j’ai encore la semaine dernière une cliente qui m’a dit que pour des brimades, des humiliations où elle n’en pouvait plus, à la gendarmerie on lui a dit « si vous restez, c’est que vous aimez ça ». Non ! Elle reste parce qu’elle n’a pas le choix et qu’elle n’a pas trouvé le moyen d’avoir un logement et qu’il a fallu mettre en place des procédures pour qu’elle puisse le faire. Mais dans un moment d’urgence où vraiment elle n’en pouvait plus, elle est allée au service de gendarmerie et la réponse qui lui a été faite, c’est ça ! Donc, je comprends qu’une femme ait de la difficulté à faire ce genre de démarche parce que c’est quelque chose qu’on entend extrêmement fréquemment. C’est encore très très difficile pour les femmes de se libérer de ça.

Est-ce qu’aujourd’hui, les femmes qui viennent à votre cabinet, viennent de plus en plus tôt ?

J’ai l’impression que les premiers coups, les femmes ont toujours l’illusion de croire que ce seront les seuls. Alors malheureusement on leur dit que celui qui tape, il recommence, que ce sont rarement les derniers mais c’est rare de voir une femme quitter son mari aux premières violences. C’est extrêmement rare. Et ça reste toujours rare. Généralement le déclic ce sont les enfants. Quand le mari commence à s’en prendre aux enfants ou que vraiment les enfants n’en peuvent plus, beaucoup de femmes disent « moi j’ai pu subir mais je ne veux pas que mes enfants subissent ». C’est complètement paradoxal parce que elle n’a pas moins de droit d’exister paisiblement que son enfant. Généralement le déclic passe par là.

Est-ce qu’aujourd’hui, les femmes victimes de violences conjugales ont assez de moyens pour se défendre ?

Les armes juridiques ont les a. Les réponses judiciaires, on les a, il faut les mettre en place. Il faut avoir les moyens de les mettre en place. Les mesures d’éloignement, on a la possibilité de le faire, est ce qu’on a les moyens de les mettre en place partout, ce n’est pas évident. Je pense que si on a les moyens techniques il faut ensuite, avoir ce rôle de prévention, une formation des intervenants, c’est extrêmement important. Ces réponses juridiques et policières, on les a. Après, c’est les mettre en place, les mesures d’éloignement, permettre à une femme de vivre dans un milieu protégé. Je pense qu’il faut parler de moyens en réalité.