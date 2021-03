Tempête Alex : 1.100 kilomètres de sentiers de randonnée endommagés

Plus de 1.100 kilomètres de sentiers ont été endommagés par la tempête Alex : 11 ponts détériorés, 51 passerelles détruites. L'heure est à la reconstruction car chaque année les vallées de la Roya, de la Vésubie, du Var et de la Tinée attirent de nombreux randonneurs. Parmi les itinéraires touchés, le GR GTM passant par la haute-Vésubie, le GR52A traversant Tende, Valdeblore et Roquebilière ainsi que certaines randonnées des guides "Randoxygène".

Pont du Cros - GR5 - Lucile Auconie

Sur la commune du Cros d'Utelle dans la vallée de la Vésubie, une partie du pont du Cros s'est effondré lors de la tempête Alex. C'est sur ce pont que passent les randonneurs du GR5. Des employés du groupe Eiffage s'activent. Ils taillent les pierres de façon à ce quelles soient similaires à celles ayant survécu sur l'édifice. Le chantier devrait être terminé dans un mois. Selon Jean-Pierre employé à Eiffage, "l'objectif c'est que cette partie qu'on reconstruit s’accorde avec le reste du pont, il faut que cela soit comme avant."

Dégât de la tempête Alex sur le pont du Cros - Cros d'Utelle - Lucile Auconie

Ce samedi au Cros d’Utelle, Eric Ciotti, Député des Alpes-Maritimes, a présenté le plan départemental des travaux de reconstruction des sentiers pédestres de randonnée. Le Conseil départemental a annoncé le déploiement de renforts : 14 saisonniers sur 8 mois pour renforcer, au sein du service Force 06, les interventions d’entretien des sentiers inscrits au PDIPR, et participer à la remise en état des sentiers.

Vincent vient tout juste d'être recruté à Force 06, il indique "on s'aperçoit que les petits cours d'eau ont énormément grossi, ils ont emporté plusieurs chemins. Des fois nous sommes obligés de passer par l'eau. Il y a beaucoup de randonneurs qui empruntent ces chemins. Nous devons les sécuriser. Autrement on débroussaille, on retire les arbres en travers. Le travail est colossal mais je suis fier d'y participer".

Des sentiers accessibles cet été dans les vallées

Selon Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes : "nous allons rouvrir les itinéraires les plus stratégiques , comme celui du refuge de la Coucourgue, la _grande traversée du Mercantour_, nous allons rouvrir certains itinéraires inscrits dans les guides des Randoxygène en donnant une priorisation à ceux les plus fréquentés."

La reconstruction de l'ensemble des sentiers de randonnées des vallées sinistrées devrait prendre au moins deux ans.