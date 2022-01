Tempête Alex : 15 mois après les intempéries, Emmanuel Macron revient dans la vallée de la Roya

Emmanuel Macron veut montrer que l'Etat s'engage sur le long terme pour reconstruire les vallées dévastées par la tempête Alex dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020. Le chef de l'Etat est attendu ce lundi après-midi à Tende, dans la vallée de La Roya. Les élus des vallées de la Vésubie et de la Tinée sont également conviés. Le chef de l'Etat rappellera que 572 millions d'euros d'aides publiques ont déjà été investis : il se rendra d'abord sur le chantier d'une brèche sur la route départementale 6204 en direction de Tende, il échangera ensuite avec des élus et des habitants de la Roya, vallée frontalière avec l'Italie. D'un point de vue symbolique, la visite du chef de l'Etat est "très importante" selon les élus de la Roya, "les habitants attendent de lui qu'il tienne ses engagements pour reconstruire".

"Je trouve que les chantiers avancent vite" clame le maire de Breil

Le maire de Breil-sur-Roya, Sébastien Olharan estime sur France Bleu Azur que le département a fait un travail remarquable pour remettre en état les routes : "si on nous avait dit il y a un an qu'on en serait là en 2021 je ne l'aurais pas cru". Il regrette toutefois, en tant que conseiller départemental, que le conseil départemental dépense 283 millions d'euros de travaux pour reconstruire les routes et ne perçoive de l'Etat que 33 millions d'euros au titre de la dotation de solidarité, "l'Etat pourrait faire plus pour aider le département" estime Sébastien Olharan.

Il salue les travaux réalisés sur la ligne ferroviaire Breil-Tende et Breil-Vintimille, même si le trajet en train entre Breil et Tende est moins rapide qu'avant le passage de la tempête (une heure 30 contre 30 minutes auparavant). La mairie de Breil va recevoir une aide de 9,4millions d'euros de l'Etat au titre de la dotation de solidarité, "c'est plus que ce qu'on espérait pour les bien sinistrés qui n'étaient pas assurés. Au total on en a pour plus de 20 millions d'euros de dégâts". Ces biens non assurés sont des routes, des ponts, des pistes, des parcs et jardins et du mobilier urbain. Le rez-de-chaussée de la mairie a été rénové et l’ancien bar de Breil a pu renaître sous le forme de chalet.

Les deux points noirs : l'accès à Castérino et le tunnel de Tende

L'accès au hameau de Castérino depuis Tende est toujours problématique. L'accès par la RD91 devrait être rétabli à la fin de l'été prochain, pour permettre aux hôtels de ce village très touristique, à l'entrée de la vallée des Merveilles, de retrouver une activité économique.

Autre chantier d'importance, celui du tunnel de Tende qui fait le lien par la route avec l'Italie. Un chantier franco-italien confié à l'Anas, gestionnaire italien des infrastructures de transports "mais qui n'avance pas assez vite" selon le maire de Breil-sur-Roya.

Beaucoup d'entreprises locales qui faisaient des affaires avec le Piémont sont en difficultés économiques car elles avaient leurs fournisseurs ou leurs clients en Italie. Je vais donc demander au Président de la République de classer nos vallées sinistrées en zone franche pour obtenir des exonérations fiscales

L'accès au tunnel a été emporté par un gros glissement de terrain. Les Français et les Italiens se sont entendus pour construire un viaduc afin d'enjamber le glissement de terrain mais il ne devrait pas être accessible avant fin 2023.

Le détail des aides de l'Etat pour les vallées sinistrées

L'Etat a déjà débloqué 572 millions d'euros sur un total de travaux estimé à 1 milliard avec dans le détail :

-près de143 millions d'euros au titre de la dotation de solidarité

100 millions pour reconstruire des infrastructures résistantes et de résilience

50 millions réservés à l'accompagnement de projets de développement et d'attractivité pour les vallées

60 millions de crédits du Fonds de solidarité de l'Union européenne

100 millions d'euros de fonds de compensation de la TVA

120 millions d'euros au titre du fonds Barnier

Le pont de Perthus : liaison rétablie entre Breil et Tende

Le 17 septembre, le nouveau pont de Perthus a rouvert à la circulation. Un chantier à 2,5 millions d'euros mené par le département, il s'agit du premier pont entièrement reconstruit depuis la tempête. Il relie Breil à Tende et était attendu par les habitants. Un nouveau pont, une fois et demi plus long que l'ancien, pour laisser plus de largeur au cours d'eau et éviter que le pont soit à nouveau emporté à l'avenir en cas de crue. Quatre poutres en acier de 10 tonnes, longues de 24 mètres ont dû être acheminées depuis le Luxembourg jusqu'à Breil en fret.

La région a annoncé ce lundi, la mise en service d'un bus spécial et direct entre Tende et Nice qui partira chaque matin à 6h de Tende, pour une arrivée estimée à 8h15 à Nice. Pour compléter cette offre, le TER Tende-Nice partira une heure plus tôt, soit à 8h49 au lieu de 9h49, et ce dès le lundi 17 janvier.