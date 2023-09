Tempête Alex: 3 ans après, un mémorial inauguré à Nice

Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes a inauguré ce vendredi 29 septembre une sculpture pour ne jamais oublier la tempête Alex. La catastrophe a marqué à jamais nos coeurs a expliqué le président du département Charles-Ange Ginésy. Ce Mémorial réalisé par le sculpteur catalan Ernest Altès symbolise à la fois, la tempête, les victimes, et l'avenir. L'oeuvre installée au milieu du Centre Administratif de Nice, le CADAM est un symbole fort a détaillé Charles-Ange Ginésy. Le Mémorial sera vu par tout le monde. C'est un moyen de se souvenir, de remercier et saluer aussi tous les agents du département et les secours qui se sont mobilisés pendant la tempête Alex survenue en octobre 2020.

Le département des Alpes-Maritimes meurtri à jamais

La tempête Alex a dévasté les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée. Le bilan est lourd, dix morts et huit personnes disparues. Pour lé député et vice-président du département, Eric Ciotti présent à l'inauguration du Mémorial, la tempête "a marqué nos coeurs, nos esprits, on a tous une image qui jamais ne s'effacera". L'élu estime aussi qu'il faut malgré tout se tourner vers l'avenir et penser à reconstruire les vallées. Le département a dépensé 315 millions d'euros pour reconstruire les vallées.