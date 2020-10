Tempête Alex : "Il faut un plan des rivières pour empêcher la formation des toboggans" (Renaud Muselier)

Le président de Région Renaud Muselier est dans les Alpes-Maritimes ce mercredi au chevet des sinistrés de la tempête Alex qui a ravagé de nombreux territoires dans le département. Il doit annoncer une enveloppe d'aide de 60 millions d'euros et estime qu'il faut vite un plan pour les rivières.

Renaud Muselier passe la journée dans les Alpes-Maritimes, tout comme Emmanuel Macron très attendu par les sinistrés de la tempête Alex qui a tout ravagé dans certaines communes. Renaud Muselier va constater les dégâts mais aussi annoncer une aide de la région de 60 millions d'euros. Sur France Bleu Provence ce mercredi matin il précise que sur ces 60 millions d'euros, 10 seront rapidement débloqués pour aider la population, les habitants comme les professionnels.

Cela fait partie de la solidarité régionale pour un territoire qui est enclavé, dévasté et avec une terrible détresse humaine - Renaud Muselier

Dès vendredi la région doit voter pour le déblocage de ces 10 millions d'euros pour le courant du mois de novembre. Une somme qui devrait permettre de soutenir : 1.600 entreprises, 800 bergeries et laiteries et pour les salariés. Les communes les plus touchées aussi devraient pouvoir bénéficier de 400.000 euros chacune.

Le président de Région qui souhaite également la mise en place d'un plan pour les rivières. Face à la violence du phénomène, ces coulées de boue immenses, il faut en urgence s'attaquer aux rivières pour éviter d'autres catastrophes :"Ces rivières, deviennent des fleuves. Il faut absolument empêcher, de façon naturelle, la fabrication de ces toboggans parce qu'à partir du moment où ça part ça dévale partout et il n'y a pas d'arrêt".