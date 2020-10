Tempête Alex : le Secours Populaire en Ardèche appelle aux dons... mais pas matériels

La tempête Alex a tout emporté sur son passage : routes, maisons, souvenirs. Selon le dernier bilan, trois personnes sont mortes en France et en Italie et une dizaine d'autres sont recherchées ou portées disparues. Le porte-parole de l'État-major des Armées évoque 270 habitants isolés secourus depuis les intempéries. Le Secours Populaire Français relaie ce dimanche l'appel national aux dons financiers pour aider les sinistrés.

"Acheminer des dons de vêtements ou de mobiliers, ça nécessite de la logistique", Claude Esclaine, Secours Populaire Français Ardèche

En novembre 2019, après le séisme au Teil, le Secours Populaire Français en Ardèche a reçu de très nombreux dons matériels. Suite à cette expérience, Claude Esclaine, le secrétaire général, précise donc que l'appel aux dons pour les sinistrés des Alpes-Maritimes concerne surtout les dons financiers : "On ne refuse pas les dons matériels mais acheminer les dons de vêtements, ça nécessite de la logistique et de louer des camions. On préfère récolter de l'argent et investir sur place".

Aujourd'hui certaines routes sont impraticables ce qui rend l'acheminement encore plus difficile. Sans parler des bénévoles qui doivent trier les vêtements et les locaux qui doivent stocker le matériel. Claude Esclaine explique que l'argent récolté pourra servir immédiatement : "Dans l'immédiat, il y a des familles qui ont besoin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Il y a aussi le problème du relogement et enfin pour les familles qui ont peu de revenus, on pourra les aider financièrement".

Pour aider le Secours Populaire Français, il est possible d'envoyer un chèque aux fédérations locales ou de souscrire à un don via le site internet de l'association en cliquant ici.