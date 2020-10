Tempête Alex : les loups errants de l'arrière-pays niçois recueillis dans les Deux-Sèvres

Il y a une dizaine de jours leur parc animalier à coté de Nice, le parc Alpha, a été dévasté par les intempéries. Certains loups ont été retrouvés morts, d'autres se sont échappés mais trois d'entre eux ont été accueillis dans les Deux-Sèvres au Sanctuaire des loups de Frontenay.

Ce sont trois frère et sœurs. Le plus grand, Nemiak a 13 ans, ses deux sœurs, Kiava et Akela en ont 12. Ils ont fait 25 heures de route en camion pour rejoindre les Deux-Sèvres. Légèrement ankylosés par le voyage, ils ont très vite retrouvé leur énergie confie Béatrice Gérardot, la responsable du sanctuaire.

Nemiak, Kiava et Akela sont en bonne santé mais il leur faudra un temps d'adaptation. Tous les trois sont nés au parc Alpha, ils sont habitués depuis toujours aux espaces vallonnés alors que dans les Deux-Sèvres l'environnement est très plat. Mais surtout _"_ils ont été traumatisés par la tempête qu'ils ont vécue, ils risquent de mettre du temps à reprendre confiance, à s'habituer au vent, à la pluie..." explique Béatrice Gérardot.

La fratrie restera dans les Deux-Sèvres jusqu'à ce que le parc Alpha soit remis en état. Un autre loup du parc a été capturé ce lundi dans la région de Nice, la responsable du Sanctuaire des loups 79 est impatiente de l'accueillir. Six loups sont encore recherchés.