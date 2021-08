Tempête Alex : Les touristes restent moins longtemps dans les villages de la Roya

Crise sanitaire, tempête Alex, dix mois après le passage de la tempête alex, les villages de la Roya tentent de renaitre de leurs cendres. Pour se faire la relance par le tourisme est essentielle mais certaines communes comme Breil-sur-Roya peine à attirer les vacanciers. Les communes de la vallée attirent chaque année des milliers de visiteurs et de randonneurs.

À Breil-sur-Roya : des touristes de passage

Sur la place principale de Breil sur Roya, depuis le mois d'octobre rien n'a vraiment changé. L'épicerie Spar et l'Office de Tourisme sinistrées sont toujours fermées comme le camping et la piscine. À quelques mètres, un bar éphémère en bois a ouvert mais les clients ne sont pas des touristes seulement des locaux. Dans les rues, il y a quelques vacanciers venus spécialement pour faire du canyoning. L'un d'entre eux s'interroge "on cherche un endroit pour manger mais il y a pas grand chose". Pour la gérante du restaurant Bio Roya "le problème est là, _le soir il n'y a rien d'ouvert pour manger_, tout est fermé et depuis la tempête Alex c'est encore pire. Les gens viennent la journée à Breil puis ils montent dormir ou manger dans les villages de la haute montagne comme la Brigue ou Tende".

Du côté des activité de plein air, le gérant de la Société de rafting et de canyoning Mat et Eau, Mathieu Bresson déplore une baisse des vacanciers sur les rivières. Par rapport à l'année 2020, il a 50 % de clients en moins. Pourtant selon lui les sensations sur la rivière sont bonnes, la Roya a changé, certes, elle est plus étroite et les courants sont plus rapides mais cela plait aux sportifs. L'autre lieu emblématique du tourisme dans la Roya, c'est le canyon de la Maglia et il est fermé depuis les intempéries. Pour Mathieu Bresson cela va forcément avoir des répercussions sur la fréquentation. Depuis le passage de la tempête Alex, les piscine naturelles du canyon n'existent plus, les graviers ont pris la place de l'eau.

Mathieu Bresson patron de Matt et Eau, regrette "la lenteur des travaux de voirie, on ne se sent pas aidés, quand on voit que chez nos voisins de la Vésubie tout est pratiquement remis en ordre alors que chez nous dans la Roya on a toujours pas de route correcte pour aller à Tende. On nous parle d'une réhabilitation à l'automne 2022, pour nous ce serait une nouvelle année blanche, c'est terrible".

Le Train des Merveilles sauve les meubles

Le train des Merveilles reliant Nice à Tende est gratuit jusqu'à la fin du mois de septembre. Tous les jours il y a deux à trois voyages pour se rendre dans la Roya. 300 personnes rejoignent ainsi Tende tous les jours. Selon l'office de tourisme de la commune il y a vraiment une relance, la fréquentation correspond à celle de l'été 2016.

Les accès à certains villages sont encore compliqués

Le hameau de Casterino est toujours inaccessible. Pour s'y rendre il faut d'abord rejoindre Tende en train ou en voiture. En prenant la voiture, la circulation se fait de manière alternée, à la demi heure vous pouvez monter et aux heures vous pouvez descendre. Pour rejoindre Casterino, il faut ensuite marcher plus d'une heure. Dans ce contexte le refuge de Fontanalbe est très peu fréquenté car il faut partir depuis le hameau de Castérino puis marcher jusqu'au refuge au moins 1h30.

