Tempête Alex : pas de blessé mais des dégâts en Bretagne

En tout il y a eu plus de 200 interventions entre 22h et 5h ce matin réalisés par les pompiers du Morbihan. Cinq campings ont été évacués, ce qui représente 180 personnes. A noter également les dégâts sur la toiture du collège Notre Dame de Ménimure à Vannes en début de nuit, entre 200 et 300m² de toiture a été arraché. Il y a eu jusqu'à 80.000 personnes coupées d'électricité dans la nuit dans le Morbihan.

51 communes sur les 250 du département ont été impactées "essentiellement pour des chutes d’arbres (151), des assèchements (14), des chutes d’objets, des fils électriques arrachés", précise la préfecture du Morbihan à 5h.

Deux axes restent barrés ce matin :

RD 5 : axe Questembert à Noyal Muzillac : barré

RD 21 : axe Rochefort en Terre à Malansac : barré

Les pompiers d'Ille-et-Vilaine comptent plus d'une centaine d'interventions également. Près de 200 pompiers sont mobilisés sur le terrain. A noter un accident entre un bus scolaire et un arbre, sur la route de Fougères, entre Saint-Georges-de-Rintembault et Villamée. Selon la maire de Saint-Georges, il n'y avait pas d'élèves à bord.

Le trafic ferroviaires est très perturbé, notamment en gare de Rennes. Préventivement la circulation a été coupée sur les lignes Rennes-Quimper, Quimper-Landerneau et Rennes-Nantes. Le trafic en direction de Paris-Montparnasse est lui aussi très perturbé ce vendredi matin.

Sur le trafic TER les lignes coupées sont les suivantes :