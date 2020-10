Tempête Alex : un maire drômois appelle à donner un euro par habitant

L'appel du maire de Saulce-sur-Rhône à aider les sinistrés de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. Daniel Buonomo a installé mardi une urne à l'accueil de sa mairie pour récolter des fonds. Ils seront versés à l'amicale des sapeurs-pompiers de Saulce-sur-Rhône qui va les transmettre au SDIS du Sud-Est.

"Ça ne payera pas la maison mais ça permettra d'acheter à manger, de payer quelques nuits d’hôtel", explique-t-il. Il va également proposer également une subvention exceptionnelle d'un euro par habitant.

"Il faudrait que les gens se mobilise comme à Notre-Dame-de-Paris" - Daniel Buonomo

"Ça ne représentera pas grand chose à Saulce, c'est-à-dire 1380 euros mais si tous les maires faisait la même chose...", espère le nouveau maire. "On sait que l'aide de l'État arrivera mais on connait aussi les lourdeurs administratives, rajoute Daniel Buonomo. Les Français sont plus réactifs. Si 36.000 maires et 70 millions de Français se mobilisent, on peut déplacer des montagnes".