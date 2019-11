Tempête Amélie : Internet aux abonnés absents sur le littoral girondin

Plus de 2000 foyers girondins étaient encore privés d'Internet et de téléphone ce jeudi, quatre jours après la tempête Amélie. Les habitants du littoral sont les plus touchés.

Arcachon, France

Cinq jours après le passage de la tempête Amélie, plus de 2000 foyers sont encore privés d'Internet et de téléphone en Gironde ce jeudi, surtout le long du littoral. Un délai qui s'explique par de nombreux facteurs : le recensement difficile des coupures de réseau, leur nombre et l'opération parfois délicate pour changer les poteaux de télécommunications et leurs câbles. Orange a recensé 167 poteaux cassés dans le département mais il pourrait y en avoir davantage. Les propriétaires de résidences secondaires absents ne se sont peut-être pas aperçus que le réseau ne fonctionnait plus chez eux et ne l'ont pas encore signalé à leur opérateur.

Dans les foyers privés d'électricité après la tempête, ce n'est qu'une fois le courant revenu que les habitants découvrent qu'Internet ne fonctionne plus. La cause de la panne est presque la même partout. Des arbres tombés à cause du vent, qui ont entraîné les câbles et ont parfois jeté des poteaux de télécommunications au sol. Les remplacer n'est pas une mince affaire, d'autant plus que les conditions météo sont difficiles, avec de la pluie et du vent.