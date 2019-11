Tempête Amélie : la Creuse en vigilance orange aux vents violents ce dimanche

Creuse, France

La Creuse est à son tour placée en vigilance orange aux vents violents ! Ce sont désormais une quinzaine de départements de concerné par cette alerte de Météo France. Les vents pourraient atteindre les 90 à 110 km/h, à partir d'une heure du matin. Ce sont les conséquences de la tempête Amélie.

Les plus grosses rafales sont attendues entre quatre heures et neuf heures du matin. Il est conseillé d'éviter de se déplacer, et surtout de limiter sa vitesse sur la route. Les promenades en forêt son aussi à éviter, en raison des possibles chutes d'arbres. La préfecture demande aux habitants de ne pas intervenir sur les toitures, et de ne surtout pas toucher les fils électriques qui pourraient se retrouver au sol.