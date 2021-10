Tempête Aurore : 80.000 foyers privés d'électricité en Normandie

C'est en Normandie que les vents les plus violent ont été constatés cette nuit par Météo France : un pic de 175km/h à Fécamp, 150 km/h au Cap de la Hève près du Havre. Le vent a atteint 143 km/h à Granville dans la Manche, et jusqu'à 106 km/h à Caen dans le Calvados. La tempête Aurore qui a notamment eu pour conséquence de perturber la fourniture en électricité des foyers normands. Ce jeudi matin, à 6 heures, 80.000 foyers étaient privés de courant, a indiqué Enedis à France Bleu.

La Seine-Maritime et l'Eure sont les plus impactés

Ce sont les départements de l'ex-Haute-Normandie qui sont les plus touchés par les coupures d'électricités : 30.000 foyers plongés dans le noir dans l'Eure et 25.000 en Seine-Maritime. Dans le Calvados, 12.000 clients sont privés d'électricité, 7.000 dans l'Orne et 6.000 dans le département de la Manche. Les équipes d'Enedis sont mobilisées pour rétablir le courant dans les secteurs touchés. Leurs interventions seront plus facile une fois le jour levé. Des renforts d'autres départements sont attendus pour prêter main forte aux agents normands.