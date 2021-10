Tempête Aurore : jusqu'à 2700 foyers privés d'électricité en Creuse

Mauvaise surprise au réveil pour certains Creusois : après le passage de la tempête Aurore cette nuit du 21 octobre, il y a eu des coupures d'électricité. Des rafales ont soufflé jusqu'à 95km/heures. En tout 2700 foyers ont été privés d'électricité sur tout le département.

Un poste électrique touché dans le nord du département

Le premier gros coup de vent a atteint le sud de la Creuse, mercredi 20 octobre vers 22 heures. Très rapidement 1200 foyers ont été privés d'électricité.

Vers 1 heure ce jeudi matin, il s'est produit un incident sur un poste électrique dans le nord du département. 1500 foyers se sont retrouvés sans électricité. Des équipes d'Enedis ont travaillé une partie de la nuit : les deux grosses pannes ont été réparées.

A 8 heures ce jeudi matin, il ne restait plus qu'une centaine de foyers privés d'électricité. Les secteurs de Châtelus-Malvaleix, Ajain et Issoudun-Létrieix étaient notamment concernés. Le courant devrait être rétabli d'ici midi.

Un arbre tombe sur une voiture vers La Souterraine

Plusieurs arbres sont tombés sur les routes creusoises. Dans le secteur de la Souterraine, un conducteur s'est aussi fait une belle frayeur vers 5 heures ce jeudi matin : un arbre est tombé sur sa voiture alors qu'il était à l'intérieur. Heureusement il n'a pas été blessé.

Les auditeurs de France Bleu Creuse nous ont aussi signalé un arbre tombé sur la route entre Saint-Georges-la-Pouge et le Donzeil. Un autre entre Ahun et Guéret. Des branches aussi entre Moutier-Malcard et Genouillac.

Ce matin, la Creuse est toujours en vigilance jaune selon Météo France.