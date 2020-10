Tempête Barbara : des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité

Plusieurs dizaines de milliers de foyers se retrouvent sans électricité ce mercredi matin après le passage de la tempête Barbara et ses vents violents cette nuit. Pour l'heure, les dégâts ne sont que matériels, essentiellement des arbres arrachés dans plusieurs départements du Sud de la France.

à lire aussi Tempête Barbara : 12 départements en vigilance orange aux vents violents

Des chutes d'arbres sur les lignes électriques

En Limousin, 16.000 foyers sont privés d'électricité. Les rafales ont atteint les 100 km/h indique Enedis et Météo France. Dans le détail à 6h, 12.000 foyers sont touchés en Corrèze, 3.300 en Haute-Vienne, et 700 en Creuse. Des arbres, soufflés par le vent, sont tombés sur les voies et sur des installations électriques.

Les vents ont mis a mal le réseau électrique également dans les Pyrénées-Atlantiques. 19.000 clients sont sans électricité dont 12.500 sur le Pays Basque, selon le bilan à 5h30 d'Enédis. Des rafales à 216 km/heures à Iraty ou 131 km/heure ont été enregistrées. Tout le secteur montagne du Pays Basque est touché : Saint Pée sur Nivelle, Sare, Ainoha, Baïgorry, Les Aldudes, Banca et jusqu'à Tardets. Les pompiers ont reçu une vingtaine d'appels, essentiellement pour des branches ou des arbres tombés sur la chaussée.

à lire aussi PHOTOS - Les dégâts de la tempête Barbara en Béarn et en Bigorre

Une voiture presque sous un arbre couché, square Aragon à Pau. © Radio France - Yannick Damont

En Occitanie, quelques coupures de courant sont recensées en Haute-Garonne et en Aveyron dans le bassin de Decazeville. Le trafic SNCF est cependant perturbé ce mercredi matin au départ de Toulouse. Sur les crêtes des Pyrénées, les rafales ont atteint les 212 km/h au Pic du Midi. Le trafic est interrompu entre Toulouse et Montauban, Toulouse et Mazamet et Toulouse et Latour-de-Carol.

Des vents à plus de 210 km/h

Les stations météo pyrénéennes de Météo France ont enregistré des rafales à 216 km/h à Iraty et 131 km/h en plaine de Socoa dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a eu jusqu'à 212 km/h au Pic du midi et 140 km/h à Luchon (Haute-Garonne).

Pour le Vent d'Autan, les capteurs ont mesuré des rafales à 100 km/h à Toulouse, 100 km/h à Saint Félix Lauragais. Dans le secteur de Lyon, le vent a atteint les 100 km/h (Lyon-Bron).