Tempête Barra : accidents, retards de trains et animations reportées au Pays Basque

La tempête Barra fait quelques dégâts au Pays Basque ce mercredi. Le département des Pyrénées-Atlantiques est en vigilance jaune pluie-inondations mais aussi vagues-submersion notamment. Les pompiers ont effectué presqu'une soixantaine d'interventions ce midi, avec quelques caves inondées notamment.

Le trafic SNCF perturbé

Des retards sont à prévoir en gare de Bayonne direction Toulouse puisqu'une partie du trafic est détourné via la gare basque, après la chute d'un arbre sur la voie entre Dax et Puyoô. Le trafic est totalement interrompu sur cet axe pour l'instant indique la SNCF en fin de matinée.

Animations de Noël reportées, parcs fermés...

La mairie de Bayonne annonce le report des animations de Noël prévues ce mercredi dans le quartier des Hauts de Bayonne. Elles auront lieu finalement le vendredi 17 décembre à la résidence Breuer.

A Saint-Jean-de-Luz, "des vents forts, pouvant atteindre 80km/h, ainsi que de fortes vagues pouvant entrainer un risque de « vague-submersion » sont attendus sur la côte." indique la mairie qui a décidé de la fermeture du parc Ducontenia jusqu’à jeudi 10 heures. La plage d’Erromardie est également fermée et son accès interdit à partir du parking.

Carambolage sur l'A63

Le trafic est encore très perturbé ce midi suite à plusieurs carambolages sur l'A63 à la frontière entre les Landes et le Pays Basque. Ce matin plus de 2 heures de ralentissements suite à trois accidents provoqués par les intempéries, notamment une averse de grêle vers 7h du matin au niveau de Tarnos. Le plus gros des carambolages impliquait cinq voitures et un poids lourd en direction de Bayonne. Au total, trois personnes ont été blessées légèrement dans ces accidents.

Autre accident de la route ce matin vers 9 heures à Saint-Pierre-d'Irube, une voiture a quitté la route sur la bretelle d'autoroute, le conducteur a été victime d'un traumatisme crânien, indiquent les pompiers.

A Bidart, l'Uhabia est sortie de son lit, et une rue a dû être fermé au niveau du moulin indique la Ville sur Twitter.