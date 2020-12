Tempête Bella : environ 6.300 foyers privés d'électricité en Auvergne ce lundi matin

La 1ère vague de la tempête Bella était redoutée. Le vent fort et la neige perturbent la circulation notamment dans le Puy-de-Dôme et le Cantal, et sur les hauteurs. Plusieurs milliers de foyers sont privés d'électricité ce lundi matin. Une 2e vague doit frapper le territoire cet après-midi.