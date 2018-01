Châteauroux, France

Des toitures fortement endommagées à Aize, au nord de l'Indre, plus de 7.000 foyers privés berrichons de courant en début d'après-midi, des festivités annulées à Aubigny-sur-Nère... le passage de la tempête Carmen en Berry, avec des rafales supérieures à 90 kms/h, a occasionné quelques dégâts matériels. Vers 16h ce lundi, l'Indre et le Cher étaient repassés en vigilance jaune.

Coupures de courant

A 18h lundi soir, quelques 2.000 clients Enedis étaient toujours sans électricité dans l'Indre et dans le Cher, environ un millier dans l'Indre, autant dans le Cher. Au plus fort de l'événement lundi vers 14h30 , 7.100 clients Enedis avaient été privés de courant en Berry, 5.600 dans le Cher, 1.500 dans l'Indre. Les agents d'Enedis sont à pied d'oeuvre pour les réparations. Dans le Cher, les pompiers avaient réalisé à 17h une petite centaine d'interventions pour des caves légèrement inondées, des fils électriques arrachés ou des arbres tombés sur la voie publique. Dans l'Indre, on parle d'une petite quarantaine d'interventions liées à la tempête.

🛑 ce lundi 1er janvier, #CARMEN balaye l’Ouest du pays. Rappel des conseils de vigilance ⬇️ pic.twitter.com/GTVxQAhOJB — Enedis Centre (@enedis_centre) January 1, 2018

Des toitures fortement endommagées à Aize (36)

Dans l'Indre, c'est à Aize que la tempête a fait le plus de dégâts. Il y a eu un fort coup de vent très localisé à cet endroit lundi en début d'après-midi. De grosses rafales ont traversé cette commune située dans le nord de l'Indre entre Vatan et Valençay, ce qui a causé d'importants dégâts matériels sur les toitures. Environ 13 maisons ont été endommagées, certains toits littéralement arrachés mais il n'y a pas de blessés et personne n'est à reloger. Les lieux les plus abîmés étaient soit inoccupés, soit il s'agit de fermes abandonnées.

Retard à la SNCF

Il y avait en milieu d'après-midi plus d'1h de retard pour les trains au départ de Châteauroux direction Paris (les Trains Intercités de 15h10 et 16h13 pour Paris Austerlitz affichaient 1h15 de retard). A Foëcy, entre Bourges et Vierzon, un train a également percuté une branche tombée sur les voies, ce qui a entraîné un retard de 1h30. L'incident n'a pas fait de blessés.

Bonjour, votre train a percuté un arbre qui était tombé sur les voies près de Vierzon. Nos équipes ont dû intervenir sur place afin de procéder aux réparations et aux vérifications des voies. — SNCF (@SNCF) January 1, 2018

Festivités annulées à Aubigny

Autre conséquence de cette tempête : les festivités prévues ce lundi soir 18h rue du Prieuré à Aubigny-sur-Nère (échange des voeux puis animation pyrotechnique et dégustation de vin chaud) sont annulées pour "des questions de sécurité" indique la ville sur son site internet.

Une rafale à 102 kms/h à Châteauroux

[Direct] #Tempete#Carmen : les #orages ont donné de fortes précipitations et de la #grêle par endroit dans l'#Indre, en début d'après midi, entre #Villegouin et #Buzançais. On relève encore des rafales entre 80 et 95 km/h sur le #Berry vers 14h30, ce lundi. Vidéo : Météo Centre. pic.twitter.com/xwyoXsnsda — Asso Météo Centre (@AssoMeteoCentre) January 1, 2018

Selon le compte twitter de l'association Météo centre, une rafale de vent allant jusqu'à 102 km/h a été observée à Châteauroux à la mi-journée. Du vent accompagné par endroit d'orages de grêle comme entre Villegouin et Buzançais, toujours selon Météo centre.

A quoi faut-il s'attendre dans les heures qui viennent ? Météo France Bourges parle d'une atténuation progressive d'ici la fin de soirée avant le retour d'un temps plus calme ce mardi 2 janvier.