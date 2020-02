Tempête Ciara : 150 foyers toujours privés d'électricité dans le Cher

Le Cher est le département qui reste le plus touché par les coupures d'électricité en région Centre-Val de Loire. Les techniciens d'Enedis essaient de réparer les lignes endommagées par la tempête Ciara.

Cher, France

150 foyers sont toujours sans électricité dans le Cher après le passage de la tempête Ciara. Enedis a communiqué son dernier bilan pour ce mardi 14 heures. Les communes concernées sont celles de Brinon-sur-Sauldre et de Oizon. De nombreuses lignes électriques ont été abîmées par les vents violents qui ont balayé le Berry. Cela demande beaucoup de travail aux techniciens d'Enedis. 150 agents sont mobilisés à travers la Région Centre-Val de Loire, et notamment dans le Cher, qui reste le département où les perturbations sont les plus importantes à l'heure actuelle.

Dans l'Indre, seuls cinq foyers sont privés de courant. Enedis ne donne pas pour l'instant d'horaire précis de rétablissement de l'électricité.