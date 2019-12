Tempête de 1999 en Gironde : les habitants de la Bastide à Bordeaux ne sont pas épargnés

Bordeaux, France

20 ans plus tard, le souvenir est toujours aussi présent pour Laurence et Ruben Cortès. Ce couple, aujourd'hui âgé de 69 et 65 ans, habitait à l'époque rue Reignier dans le quartier de la Bastide sur la rive droite de Bordeaux. Le 29 décembre 1999, leur maison est inondée.

Comme dans le "Titanic"

"Quand nous avons pris l'eau, en vingt minutes l'eau est montée, raconte Ruben Cortès_. J'ai ouvert la porte, je me suis cru au Titanic, j'ai reçu comme une vague !". "Il n'y a que le sapin de No_ël qui a tenu, lui il a pas flotté" ajoute sa femme Laurence Cortès.

Le couple perd tout en dix minutes, et devra attendre le lendemain pour nettoyer et enlever la boue. "A l'époque il y avait l'armée à côté, ils sont venus et fait ce qu'ils ont pu pour racler, nous aider, explique Ruben Cortès. On travaillait au lycée Montaigne, et ils ont été très solidaires."

Le réveillon quand même assuré

Mais le réveillon du 31 reste le souvenir le plus marquant : "C'était le meilleur pour moi ! s'exclame Ruben Cortès. Comme le four ne fonctionnait plus, il ne restait plus que les plaques de gaz au dessus, je me rappellerais toujours, j'avais acheté deux tournedos ! Et c'était fabuleux, ça nous a pas empêché d'aller voir le feu d'artifice. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier."