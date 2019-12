Tempête de 1999 : vingt ans après, les Périgourdins se souviennent

C'était le 27 décembre 1999. Des vents à plus de 160 km/h ravage la Dordogne. Des milliers d'hectares de forêts sont détruits et des centaines de milliers de foyers se retrouvent sans électricité. Les Périgourdins se réveillent dans le chaos. Vingt ans après, ils reviennent sur ces souvenirs.

Dordogne, France

C'est un souvenir douloureux pour nombre d'entre vous : la tempête de 1999. C'était il y a quasiment 20 ans, le 27 décembre. Plus de 69 départements étaient balayés par la tempête avec des vents à plus de 160 km/h dans les terres et 200 km/h sur la côte.

C'était l'apocalypse. [...] Plus de lumière, plus de téléphone, on n'avait plus rien.

La Dordogne avait été dévastée. La tempête du siècle a provoqué quatre morts suite à des chutes notamment, dans les jours et les heures qui ont suivi. Plus de 220 mille personnes privées de courant. Michel Combeau, à l'époque fils du maire de Sceau-Saint-Angel, se souvient du chaos dans son village : "C'était l'apocalypse. [...] Plus de lumière, plus de téléphone, on n'avait plus rien. On a regroupé les congélateurs à la salle des fêtes de Nontron alimentés grâce à un groupe électrogène. Nous sommes restés un mois sans électricité."

Les Périgourdins sont nombreux à se rappeler de la course dans les magasins pour tenter de trouver et acheter des piles, des bougies. Des prêtres vont même aller jusqu'à prêter des cierges.

Michel Combeau, le maire de Sceau-Saint-Angel, se souvient du chaos dans son village. Copier

Et vous êtes nombreux à l'époque à avoir passé le réveillon du 1er janvier à la bougie à l'écoute de France Bleu Périgord. Michel Buisson était agent EDF à l'époque. En congés à ce moment-là, il a très vite compris la gravité de la situation : "C'était de voir des éclats de lumière bleue un peu partout autour de moi. Toutes les lignes moyenne tension tombaient. À 5 heures du matin je suis parti à Périgueux en me disant qu'on aurait peut-être besoin de moi, [...] tout était noir. [...] C'était la désolation."

Michel Buisson était agent EDF à l'époque de la tempête Copier

On avait déjà pensé à passer le pont des Barris à quatre pattes tellement il y avait de vent.

Michelle Labrousse est une retraitée de la préfecture de Dordogne. Pendant 23 jours, elle faisait partie de l'équipe de la cellule de crise de la préfecture : "J'habite le long de la rivière au cinquième étage. J'étais sur mon canapé et subitement j'ai vu passer la tête d'une sapinette. J'ai trouvé ça bizarre, je me suis avancée et j'ai vu les peupliers qui partaient dans tous les sens et qui appuyaient sur les poteaux électrique. [...] J'ai décidé de partir à la préfecture. [...] Un secouriste est venu nous récupérer mais on avait déjà pensé à passer le pont des barris à quatre pattes tellement il y avait de vent."