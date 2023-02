Tempête de neige de 2019 : la moitié du réseau électrique endommagé reconstruit

Le 14 novembre 2019, un épisode neigeux très fort touche la Drôme et l'Ardèche. Au plus fort de la crise, le courant est coupé dans 146.000 foyers à cause des intempéries. Enedis a établi un plan de reconstruction du réseau électrique sur plusieurs années. 650 kilomètres de lignes étaient à reconstruire au total sur nos deux départements et en Nord Isère.

Le présidente du directoire d'Enedis, Marianne Laigneau, s'est rendue ce vendredi à Montéléger dans la Drôme et à Saint-Vincent-de-Durfort en Ardèche pour faire un point sur les chantiers : "l'investissement pour Enedis est de 65 millions d'euros, essentiellement sur Drôme et Ardèche. C'est une grande satisfaction aujourd'hui de constater que, avec l'aide des communes et des syndicats départementaux d'énergies, nous sommes à la moitié de ce programme de reconstruction qui s'étale de 2020 à 2024. Début 2023, nous sommes exactement là où nous voulions être."

La quasi totalité des nouvelles lignes sont enfouies, 95% plus précisément. C'est le cas à Saint-Vincent-de-Durfort où deux chantiers se terminent, l'un porté par le syndicat d'énergies, l'autre par Enedis. Anne Terrot Dontenwill, la maire Saint-Vincent de Durfort, se réjouit "de cet enfouissement des lignes. Parce que sur notre commune très boisée, nous aurons forcément de nouveaux épisodes, de vent, de pluie, ou des événements imprévisibles comme en 2019 où la neige lourde tombe sur des arbres qui n'ont pas encore perdu leurs feuilles et la forêt s'est couchée."

Des investissements pour que l'Ardèche subisse moins de coupures

Par ailleurs, Enedis a signé ce vendredi un contrat de concession avec le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche pour les 30 ans qui viennent. Parmi les objectifs fixés : revenir dans la moyenne nationale en terme de coupures d'électricité. En moyenne, un Français est privé d'électricité une heure par an. Un Ardéchois, deux heures.

"On ne demande rien d'exceptionnel, juste retrouver de la normalité" indique Patrick Coudene, président du SDE07. Et c'est bien inscrit dans le contrat de concession : "sur le contrat précédent, il n'y avait pas d'objectif. Là, c'est clair, net et précis, il y a des objectifs. Il y a des plans pluriannuels d'investissements sur 4 ans. Ces sommes sont déterminées. Au bout de 4 ans, on se remet autour de la table, on fait le point, et on envisage le plan suivant."

Enedis s'engage donc à investir en Ardèche 30 millions d'euros dans les 4 ans qui viennent précise Marianne Laigneau présidente du directoire : "on augmente nos investissements parce que les besoins de l'Ardèche sont importants, notamment d'avoir une électricité toujours plus disponible. Evidemment, le territoire -on le voit- est boisé, le réseau très étendu, avec une histoire, donc ce sont des progrès à projeter sur la durée." Enedis investit aussi pour avoir une meilleure cartographie, plus précise, du réseau électrique en Ardèche.