Tempête du 18 août en Corse : une opération de solidarité pour récupérer le bateau du pêcheur de Girolata

Une opération de solidarité a eu lieu ce jeudi 22 août à Girolata pour récupérer le bateau du pêcheur mort en mer le 18 août lors de la tempête meurtrière qui a frappé l'île et fait cinq morts. Le Georges II a été repêché à 40 mètres quasi intact et va être remis à la famille de Jean-Paul Diddens.

Après avoir passé plus d'un mois sous 40 mètres, le bateau du pêcheur décédé lors de la tempête meurtrière du 18 août en Corse a été repêché. L'opération, qui coûte normalement entre 20 et 30.000 euros a été menée gracieusement par trois équipes animées par la solidarité marine. Le Georges II, remis à flot à Girolata sous les yeux émus des proches et connaissances du pêcheur, a ensuite été remis à la famille de Jean-Paul Diddens à Porto.

De la vérification de l'état de l'épave, en passant par l'installation de bouées-parachutes pour la remonter, jusqu'à son arrivée au port de Porto, l'opération a duré 8 heures. Elle a été menée par trois équipes à bord d'autant de bateaux : celui des Affaires maritimes, celui d'un corailleur et celui de la société Mer et assistance. "La solidarité entre hommes de la mer est naturelle", soulignent d'une seule voix les sept participants de cette intervention émouvante.

Pendant que Stéphane Pouthiel (Direction de la mer et du littoral de Corse), Stéphane Solivérès (gendarmerie maritime) et Paul Fortini (Affaires maritimes) se chargent de sécuriser la zone, le corailleur Claude Di Domenico plonge en direction de l'épave, repérée à 40 mètres de la surface, secondé par son fils César. Une fois le bateau vérifié par ce dernier et les bouées-parachutes installées, les membres de la société Mer et assistance Mathieu Bidali et Felix Ferrero se chargent notamment d'envoyer l'air qui permet aux bouées de faire remonter le Georges II.

Avant d'être entièrement remis à flot, le Georges II est remorqué jusqu'au port de Girolata © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Sous l'eau, le Georges II s'est heureusement posé sur du sable. Aucun trou n'est à déplorer et, lorsqu'il remonte, le bateau se trouve dans un impressionnant état. "C'est dingue, tout est resté accroché dessus. Je vois même les bouées. Il a dû se remplir d'un coup", suggère le capitaine du port de Girolata lorsqu'il voit arriver le bateau près de sa côte, encore à demi plongé dans l'eau.

Le Georges II est entièrement remis à flot sur le port de Girolata, après extraction de l'eau © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

C'est une fois sur le port que le bateau est entièrement remis à flot et que l'émotion monte chez tous ceux qui participent à l'opération ou l'observent. "Ça fait remonter les souvenirs d'un pêcheur décédé en faisant son travail. C'est difficile", souligne Mathieu Bidali, très ému. Sur le ponton, des amis et connaissances de Jean-Paul Diddens éprouvent les mêmes émotions en revoyant pour la première fois le Georges II. Grâce à cette opération de solidarité, le village rend hommage à son pêcheur alors que le bateau quitte Girolata une dernière fois en direction de Porto pour être remis à la famille.

