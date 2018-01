Le Nord et le Pas de Calais sont toujours placés en vigilance orange pour des vents violents et des phénomènes de submersion sur la côte, l'alerte de Meteo France est prolongée jusqu'à 3h cette nuit.

Lille, France

6000 clients sont toujours privés d'électricité dans le Nord et le Pas de Calais, 70% des clients impactés cette nuit et ce matin ont donc retrouvé le courant. Des clients principalement impactés dans le Hainaut et l'Arrageois.

Cette nuit la tempête Eleanor a balayé notre région avec des pics à 147 km/h à Cambrai, un record selon Meteo France qui a aussi enregistré 135 kilomètre heure au Cap Gris Nez, et 129 à Boulogne sur mer.

Les pompiers du Nord sont intervenus à 186 reprises dans le Nord pour des arbres couchés, des fils arrachés, notamment sur les voies de train, ce qui a provoqué de nombreux retards, et même des interruptions de trafic entre Douai et Cambrai par exemple.

Une partie du toit de l'église de Marchiennes s'est envolé

A Marchiennes vers 4h du matin une grosse partie du toit de l'église s'est envolée pour s'écraser ensuite sur la place et détruire au passage une voiture. Le maire a mis en place une déviation pour éviter le passage des 12 à 14 000 véhicules par jour devant l'église

Les débris de la toiture de l'église © Radio France - RBV

Et puis à Hénin Beaumont le magasin Ikea a du fermer ses portes pour toute la journée pour des raisons de sécurité, la façade en plaques de métal tremblait sous l'effet du vent, un périmètre de sécurité a été mis en place. L'enseigne devrait rouvrir normalement demain.