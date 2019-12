Tempête Fabien : 77 agents d'Enedis Nord-Pas-de-Calais mobilisés en Nouvelle-Aquitaine

Nord-Pas-de-Calais, France

La tempête Fabien a provoqué quelques dégâts en Corse et en Nouvelle-Aquitaine ce weekend. Pour rétablir au plus vite le courant, Enedis a dépêché certaines de ces équipes d'urgence interrégionales, les FIRE (Force d'intervention rapide électricité), afin que les clients puissent avoir de l'électricité en cette période de fêtes. En ce moment, 77 agents venus du Nord-Pas-de-Calais sont en Gironde, mobilisés sur la base du volontariat.

"Notre force est basée sur l'anticipation" explique Jean-Luc Vaniembourg, chef d'agence à Dainville et chargé de coordonner les agents sur place. "Dès vendredi soir, quand on a reçu le bulletin d'alerte météo, on a constitué notre équipe en direction de l'Aquitaine. On part le lendemain en convoi avec des véhicules légers, du matériel plus lourd, des 4x4, des nacelles..."

Une organisation quasi-militaire mise en place suite à la tempête de 1999. À l'époque, entre 3 et 4 millions de foyers furent privés de courant en pleine période de fêtes et EDF, surpris par la violence de cet événement, avait mis du temps à répondre aux besoins. Depuis, à chaque situation de crise, Enedis peut mobiliser jusqu'à 2 500 agents spécifiques, mobilisables à tout moment, en plus des équipes de terrain "classiques".