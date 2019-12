Tempête Fabien : des mesures de prévention en Gironde

La tempête Fabien qui va toucher la Gironde ce week-end entraine des annulations et mesures de prévention en Gironde.

La Gironde est placée en vigilance orange à partir de 18h ce samedi pour vents violents et vagues submersion. La tempête Fabien va toucher le littoral et le département ce samedi. Des rafales jusqu'à 140 km/h sont attendues près des côtes avec un maximum entre 22h et 4h du matin indique la préfecture de la Gironde.

Sur les plages on peut s'attendre à des phénomènes d'érosion rapide en raison des fortes vagues (une houle de 7 à 9 mètres est prévue en mer). Avis de prudence aux promeneurs.

Conséquences :

Fermeture des plages de la Lagune et de la Salie-Sud à La-Teste-de-Buch

Le réseau TBM sera perturbé à partir de ce samedi soir. Les bus et trams rentreront au dépôt plus tôt, à partir de 20h, et plus aucun véhicule ne roulera dès 22h. La circulation des trams reprendra à 7h heures dimanche matin, 8h pour les bus, et en fonction des conditions météo.

annonce la fermeture de la plupart des jardins et espaces verts ce week-end, hormis le jardin public et le parc bordelais qui fermeront samedi midi. Les manifestations publiques sont annulées entre 20h et 12h dimanche, le marché des Chartrons ne se tiendra pas dimanche matin. Le cirque Arlette Gruss sur la place des Quinconces annule trois de ces spectacles, ceux de 17h et 20h ainsi que 10h dimanche matin. A Arcachon, le SwimRun organisé par Laure Manaudou est reporté au 16 février 2020/