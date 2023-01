Tempête Gérard : des rafales de vent jusqu'à 100km/h enregistrées à Niort

Des rafales de vent ont été relevées à 100km/h du côté de Niort dans la nuit du lundi 16 janvier peu après 3 heures du matin. On enregistre plus de 90 km/h du coté de Thénezay et Poitiers ou encore 95km/h Mirebeau.

Depuis ce lundi 16 janvier à minuit et jusqu'à au moins 6 heures du matin, les Deux-Sèvres et la Vienne sont en vigilance orange aux vents violents.

La Sèvre Niortaise et le Clain sont également en vigilance jaune pour risque de crue.