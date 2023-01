Tempête Gérard : des rafales jusqu'à 126 km/h en Charente-Maritime

La tempête Gérard a soufflé fort, comme prévu, dans la nuit de dimanche à lundi, sur les deux Charentes, parmi les 22 départements d'un grand quart Nord-Ouest en vigilance Orange en raison des vents violents. On a ainsi relevé des rafales à 126 km/heure sur l'île de Ré, à la Pointe des Baleines, entre minuit et demi et 2h30 du matin.

ⓘ Publicité

Le vent a également soufflé à 120 km/heure sur l'île d'Oléron vers 2h du matin. La circulation sur le pont d'Oléron a été limitée à 50km/h à partir de minuit, et interdite aux piétons, aux deux-roues, et aux véhicules avec remorque, (en revanche les véhicules de plus de 3 tonnes 5 pouvaient à nouveau l'emprunter à partir de 2h30).

A La Rochelle, on a relevé des rafales allant jusqu'à 112 km/heure au port de plaisance des Minimes, vers 1h40 du matin. C'est resté plus modéré dans les terres : on a relevé environ 80 km/heure à Angoulême ou à Saintes par exemple.

La vigilance météo orange sur la Charente et la Charente-Maritime était valable jusqu'à 6h ce lundi matin.