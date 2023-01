Tempête Gérard : près de 600 clients d'Orange privés de téléphone en Dordogne

Plus de 600 clients Orange sont concernés par des coupures depuis le passage de la tempête Gérard. Photo d'illustration

Orange annonce avoir mobilisé ses techniciens après le passage de la tempête Gérard en France. Ce mardi, l'opérateur téléphonique donne un premier bilan. Plus de 600 clients sont touchés en Dordogne.

Il s'agit majoritairement de clients mobiles car six antennes ont été touchées pendant le passage de la tempête dans la nuit de dimanche à lundi. Il y a également 96 foyers privés d'internet et 11 clients qui n'ont plus de téléphone fixe.