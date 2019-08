Temps maussade en Mayenne : chez les naturistes, on s'adapte

Soulgé-sur-Ouette, France

À entendre Audren Garroui, le président de Mayenne Nature, la saison s’annonce déjà positive dopée par un mois de juillet chaud et beau. Même la météo maussade de ce début de mois d’août ne freine pas les naturistes qui s’adaptent bon gré mal gré.

Ce dimanche, certains tentent le nu intégral mais Danielle assume son pull : « C'est un peu frais pour moi. Il fait beau, on se déshabille, il ne fait pas beau, on se rhabille". Paul rigole. "Elle est frileuse, taquine-t-il. Vous savez, en Allemagne, ils font bien du naturisme sur la neige".

"On est comme les textiles" - Christian

Heureusement pour Danielle, nous ne sommes pas en Allemagne. Malheureusement pour Roger, nous sommes en Mayenne : "Nous avons quitté la Vendée, il faisait un temps magnifique ! On n'est pas déçus parce qu'on est bien accueillis et on a l'habitude à cette saison c'est toujours comme ça".

Alors que faire en cas de mauvais temps ? "Bah on est comme les textiles, on s'habille ! se moque gentiment Christian, membre du conseil d'administration du camping. On pratique la nudité que lorsqu'on est physiquement bien. S'il pleut et qu'on a froid, on met un imperméable. Seulement quand il fait bon, au lieu de mettre un maillot de bain, on ne met rien".

Audren Garroui, président du camping Mayenne Nature. Copier

Le camping qui s'étend sur un peu plus de trois hectares au milieu des champs de maïs jouit d’un bassin de 6 mètres sur 12 mètres. « L'eau est un peu froide », avoue la fille d’Audren. Ça ne refroidit pas les vacanciers et les adhérents de venir sur le site puisque la fréquentation du mois d'août semble stable par rapport aux années précédentes.

Mayenne Nature est ouvert toute l'année aux adhérents. Pour tous renseignements : 06.47.24.80.65.