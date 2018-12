Tennis : Chloé Noël, 14 ans, meilleure joueuse sarthoise est la 15ème française

Peut-être une sarthoise pour succéder à Jo Wilfried Tsonga. Chloé Noël, originaire de Coulaines s'entraîne toutes les semaines sur le campus de l'université du Mans. Elle est actuellement 15ème joueuse française et première sarthoise.

Le Mans, France

Elle a seulement 14 ans et mesure déjà 1.76m pour 60 kilos. Son entraîneur dit que c'est une battante.

Portrait d'un espoir du tennis féminin.

France Bleu Maine : à partir de quand et pourquoi tu as voulu joué au tennis ?

Chloé Noël : c'est en voyant mes parents jouer que ça m'a donné envie. J'avais à peine six ans, et j'ai eu envie de prendre une raquette. En fait, j'aimais bien la tactique et le sens du jeu.

France Bleu Maine : aujourd'hui quel est ton programme sportif de la semaine ?

Chloé Noël : je m'entraîne tous les jours et des fois plusieurs fois par jour. Je fais à la fois des séances de musculation, des entraînements individuels et des collectifs. J'ai deux sites pour m'entraîner : à Coulaines où je suis encore scolarisée en 3ème au collège Jean Cocteau et à l'université du Mans. J'aimerais bien devenir joueuse professionnelle. Je joue toujours pour le plaisir. J'aimerais bien que ça devienne mon métier car c'est ma passion.

Chloé Noël, à la fin de l'entraînement à l'université du Mans © Radio France - Christelle Caillot

France Bleu Maine : quelles sont les contraintes ?

Chloé Noël : ben, je ne pars pas tout le temps en vacances. Et il faut aussi se tenir en forme tout le temps mais ça ne me dérange pas car c'est du plaisir, j'aime ça. Et puis, jusqu'à présent, je n'ai pas été blessée donc ça va.

France Bleu Maine : quelles sont tes modèles ?

Chloé Noël : je prends beaucoup des choses de Federer, mais mon joueur préféré, c'est Nadal.

France Bleu Maine : et les joueuses ?

Chloé Noël : je n'en ai pas !

France Bleu Maine : quel est ton programme des prochaines semaines ?

Chloé Noël : je vais continuer les entraînements jusqu'à la fin de l'année et puis en janvier je vais faire des ITF, des tournois internationaux pour les moins de 18 ans surtout en Europe.