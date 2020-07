Tennis : la billeterie de Roland-Garros ouvre le 9 juillet pour un tournoi qui commence le 27 septembre

Roland-Garros est prêt à accueillir son tournoi de tennis 2020. Ce tournoi avait été repoussé pour cause de crise sanitaire due au Coronavirus. Il est désormais programmé du 21 septembre au 11 octobre 2020. La première semaine est une semaine de qualification, le tournoi commence véritablement le 27 septembre.

La billetterie de Roland-Garros ouvrira le 9 juillet d'abord pour les licenciés FFT et le 16 juillet pour le grand public.

Au cours de cette édition 2020 du tournoi, le public de la Porte d’Auteuil pourra assister aux qualifications (messieurs et dames), aux simples messieurs et dames, aux doubles messieurs et dames, aux simples et doubles juniors (garçons et filles), ainsi qu’aux épreuves de tennis-fauteuil et de quad.

L'organisation mise en place est flexible

Un protocole sanitaire a été imaginé pour répondre aux contraintes générées par le Coronavirus. Le système de réservation des trois cours principaux (Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et Simonne-Mathieu) change. Si vous achetez un billet cet été, vous ne connaîtrez votre emplacement précis et définitif qu'à la mi-septembre.

Si la situation sanitaire s'améliore vraiment, des ventes complémentaires de billets pourront avoir lieu début septembre. En revanche, si la situation s'aggrave et qu'il faut réduire le nombre de places, les organisateurs rembourseraient des tickets excédentaires.

Pour les premiers tours, 20.000 personnes seront admises, 10.000 pour les finales

A ce jour, les organisateurs ont prévu, sur chaque rang, un écart d’un siège entre chaque groupe d’acheteurs qui sera composé au maximum de quatre personnes qui veulent rester assises côte à côte.

Sur les courts annexes, un siège sur deux sera condamné physiquement, le placement sera libre sur les sièges disponibles. Cette décision permettra le respect strict des gestes barrières.

Le nombre de spectateurs admis dans le stade sera de 50% à 60% de la jauge habituelle autrement dit 20.000 personnes seront admises pour les premiers tours, 10.000 pour les finales.

Les règles sanitaires sont strictes

Pour pouvoir respecter les gestes barrières et les règles de distanciation, il y aura une gestion des flux et des sens de circulation dans le stade.

Le port du masque sera recommandé près du stade et dans les gradins mais il sera obligatoire pour le public qui se déplacera dans les 12 hectares de l’enceinte de Roland-Garros.

Le nettoyage et la désinfection des différentes zones seront plus intenses. Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront implantés un peu partout.

Les joueurs et tous ceux qui participent au tournoi seront eux aussi soumis à des règles strictes. La Fédération Française de Tennis appliquera un protocole sanitaire spécifique aux joueuses et joueurs ainsi qu’à leur entourage.