Tennis : le français Hugo Gaston en tête d'affiche de l'Open d'Orléans

Le 17e Open d'Orléans se tiendra cette année du 26 septembre au 2 octobre. Mais déjà, on connait 21 des 32 joueurs en lice. Ce sont les joueurs inscrits en fonction de leur classement ATP. Parmi eux, on peut citer Hugo Gaston et Quentin Halys ou encore Henri Laaksonen, vainqueur en 2021.

Pour les journalistes, ça fait partie des " marronniers de la rentrée " à Orléans. La présentation des premiers joueurs qui vont participer à l'Open d'Orléans a eu lieu ce mardi. Cette année, le tournoi de tennis aura lieu du 26 septembre au 2 octobre, toujours au Palais des Sports. "On revient sur une année normale, sans contrainte sanitaire et c'est déjà au gros soulagement" explique le directeur de l'Open, Didier Gérard.

Hugo Gaston parmi les favoris du tournoi

Sur les 32 joueurs qui participeront à l'évènement, 21 sont déjà officiellement inscrits. Six autres joueurs seront issus des qualifications, il y aura également deux "spécial exemp" et trois wild-cards (deux attribuées par la direction de l'Open et un par la Fédération française de tennis). Pour l'instant, on sait déjà que quatre joueurs font partie du Top 100 : le Hongrois Marton Fucsovics, n°98, le Suisse Henri Laaksonen, n°97, qui a remporté l'Open en 2021 et enfin les Français Quentin Halys, n°76 et Hugo Gaston, n°72.

"On a beaucoup entendu de parler de Gaston depuis deux ans et ses exploits à Roland Garros (il avait battu Stanislas Wawrinka en cinq sets au 3e tour) donc on est ravi de l'accueillir pour la première fois à Orléans" insiste Didier Gérard. Parmi les autres joueurs qui pourraient faire sensation, l'américain Jack Sock, n°107 à l'ATP. "Il était un grand espoir du tennis américain il y a quelques années. Il a eu des blessures mais là, il revient en grande forme". Enfin, le Français Nicolas Mahut sera lui aussi au rendez-vous cette année à Orléans mais en double.

Co'met or not Co'met en 2023 ?

Cette 17e édition est donc bien sur les rails. Mais déjà des questions se posent pour l'an prochain. En toute logique, l'évènement, qui attire près de 20.000 spectateurs sur la semaine, devrait se dérouler en 2023 à CO'met, le nouvel équipement sportif et évènementiel d'Orléans. "Le problème, c'est qu'on passe dans une autre dimension. Et à ce jour, je n'ai pas le budget pour organiser un tournoi dans cet espace. Je sais que les partenaires privés me suivront. Mais, il me faut absolument une aide de mon partenaire titre qui est la ville d'Orléans" insiste Didier Gérard qui espère un rendez-vous prochainement avec le maire, Serge Grouard.

Nous sommes à un tournant pour la vie et l'avenir de l'Open

En juin dernier, Didier Gérard avait déjà exprimé sa colère après la décision de la Métropole d'Orléans de retirer 100.000 euros au tournoi pour les deux prochaines éditions. "Depuis, je n'ai eu aucune nouvelle se désespère le directeur de l'Open. J'aimerais bien le 02 octobre, le jour de la finale, annoncer au public, ce qui va se passer l'an prochain. Est-ce qu'on reste au Palais des Sports, est-ce qu'on va à Co'met mais avec quel soutien ? Nous sommes vraiment à un tournant pour la vie et l'avenir de cet Open".