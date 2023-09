Tennis : un plateau très relevé pour le premier Open d'Orléans à CO'Met

Richard Gasquet, Benoît Paire, Hugo Gaston... Mais aussi le Belge David Goffin (ex numéro 7 mondial) et l'Américain Maxime Cressy : il y aura du beau monde au prochain Open de tennis d'Orléans. Plus exactement au CO'Met Orléans Open, car le tournoi change de nom, pour marquer son déménagement : les matchs n'auront plus lieu au Palais des Sports mais à l'Aréna, la grande salle de Co'met. Ce sera du 25 septembre au 1er octobre.

Le Top 100 à l'honneur

Un changement de lieu pour cette 18ème édition, qui marque aussi un changement de standing car même s'il s'agit toujours d'un tournoi Challenger ATP 125, le plateau, révélé ce mardi, n'a jamais été aussi fort depuis la création de l'épreuve en 2005. "A ce jour, sur la liste des 19 premiers joueurs inscrits en simple, le moins bien classé est Hugo Grenier, 138ème joueur mondial, souligne Didier Gérard, le directeur du tournoi. Or d'ordinaire, sur cette liste et à ce rang-là, on est plutôt aux alentours de la 200ème place. On a cette fois-ci 5 joueurs du Top 100 et 10 anciens joueurs du Top 100 !"

L'affiche de cette 18ème édition, la première à se dérouler à CO'Met - DR CO'Met Orléans Open

A ses yeux, il y a un véritable effet Co'met. "Oui, parce que l'attractivité de la grande salle est forte sur les joueurs qui ne sont pas dans le Top 50 mondial et qui jouent donc très rarement dans une salle aussi moderne et impressionnante que l'Aréna, explique Didier Gérard. Et avec une telle densité de plateau, cela veut dire qu'il y aura du spectacle dès le premier tour !" Sur les trois wild cards, une a déjà été attribuée à Pierre-Hugues Herbert, vainqueur en simple à Orléans en 2016, qui participera aussi au tournoi en double, avec son compère Nicolas Mahut. En revanche, Gaël Monfils, que les organisateurs du tournoi espéraient attirer, ne viendra pas : il sera au tournoi de Vancouver, au Canada.

Une jauge de 5 500 places

Reste enfin le défi de remplir l'Arena, même si la jauge sera limitée à 5 500 places. Car bien que la billetterie ne représente que 10% du budget du CO'Met Orléans Open (le reste provient des 149 partenaires publics et privés pour atteindre un montant d'1,5 million d'euros), l'enjeu est fort en terme d'ambiance. Pour séduire le public, l'Aréna accueillera 6 matchs de qualifications le dimanche précédant le tournoi, le 24 septembre, et l'entrée sera gratuite ce jour-là. Pour les autres jours, la billetterie est d'ores et déjà ouverte sur le site web du tournoi , avec notamment un pack "grand week-end" (vendredi, samedi, dimanche), proposé à 50 euros. L'an passé, 20 000 spectateurs avaient assisté au tournoi.