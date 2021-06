Conservatoire de Tours : ambiance "pourrissime" depuis des mois

Une centaine de professeurs, étudiants et membres de syndicats se sont regroupés vendredi midi pour demander "l'éloignement" de l'équipe de direction, en poste depuis moins d'un an. Les méthodes de management sont critiquées.

"L'ambiance est pourrissime depuis des mois" dénonce Manon, étudiante au conservatoire Francis-Poulenc de Tours. "Il y a des problèmes catastrophiques, notamment avec la directrice (...) elle installe un climat de tension permanent (...) et on a beaucoup de profs qui veulent partir ou n'en peuvent plus". Une communication qui semble impossible et une tension qui touche directement l'ensemble du personnel : étudiants, professeurs, personnel technique et administratif. "On a essayé d'avoir des zones de communication, de trouver des solutions mais la méthode est toujours la même : invectives, réponses aux mails déplacées, comportement autoritariste..." déplore Arnaud Juchault, professeur de trompette.

Arrêts de travail

A l'aggravation des tensions s'ajoute le délitement progressif de l'équipe de direction. La directrice adjointe, en arrêt de travail depuis février 2020, ne reviendra pas travailler. Le responsable des études, parti à la retraite le 1er juin, n'a pas encore pu être remplacé. Enfin, la directrice - cible principale des critiques - est en arrêt maladie depuis lundi 7 juin.

Une année éprouvante

D'abord distante avec cette affaire, la mairie - responsable du conservatoire - s'inscrit depuis quelques mois "dans un rôle de médiation" entre les différents partis, selon Christophe Dupin, adjoint à la Culture. Une enquête sur les risques psycho-sociaux va être lancée. Cette enquête, réalisée par le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), avait déja été demandée en janvier et refusée à l'époque, d'après les syndicats.

Christophe Dupin rappelle que l'année a été "éprouvante" avec le Covid-19. Néanmoins, une délégation de syndicats et de professeurs a été reçue dans la semaine pour évoquer le climat délétère. L'élu assure que plusieurs dispositifs ont été mis en place : l'intervention d'une psychologue du travail, le déclenchement d'un conseil pédagogique extraordinaire, et enfin le lancement des recrutements pour compléter l'équipe de direction. "On met tout en place pour préparer la rentrée, au mieux".