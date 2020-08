"Tension extrême" sur l'approvisionnement en eau autour de Lorient

Lorient agglomération demande aux habitants et aux touristes de limiter leur consommation d'eau, alors que le département du Morbihan est en vigilance sécheresse. La collectivité évoque la "tension extrême" sur l'approvisionnement.

Pensez à limiter votre consommation d'eau ! C'est le message de Lorient agglomération, alors que le département du Morbihan est en vigilance sécheresse. L'agglomération invite les habitants et les vacanciers à faire quelques efforts, en privilégiant les douches plutôt que les bains, et à ne pas laisser couler l'eau pour rien, éviter également si possible de laver sa voiture.

"Tension extrême" sur l'approvisionnement en eau

Dans un communiqué, Lorient agglomération détaille : "La situation météorologique de ces dernières semaines associée à la fréquentation importante de notre région met les systèmes d’approvisionnement en eau de Lorient Agglomération sous tension extrême alors même que les usines de production d’eau potable tournent à plein régime".

Guidel, Ploemeur et Groix particulièrement touchés

Elle ajoute : "Les secteurs littoraux, comme ceux de Guidel, Ploemeur et Groix souffrent particulièrement de l’affluence des usagers. Le niveau dans les châteaux d’eau peine à monter tant les consommations sont importantes. Cette situation exceptionnelle sur tout le territoire de l’agglomération est aggravée par le fait que l’une des usines de production d’eau ne peut tourner qu’à 50% de sa capacité maximale, le confinement ayant retardé la réalisation de travaux prévus de longue date".

Aucune mesure de restriction n'a encore été prise, mais Lorient agglomération demande donc des efforts à chacun, pour éviter d'en arriver à des interdictions.