Tension sur le logement : "Repensons le parcours résidentiel", demande Yves Bleunven, maire de Grand-Champs

Comment assurer un logement à tous dans le Morbihan ? La question est à l'ordre du jour d'une table ronde ce vendredi 12 mai à Vannes. Elle va rassembler quelques élus et décideurs de Bretagne sud, dont le président de l'association des maires du Morbihan, Yves Bleunven, pour qui, il faut "repenser le parcours résidentiel". L'idée pour le maire de Grand-Champs Invité de France Bleu Armorique, est de trouver un "logement adapté à chaque étape de la vie en fonction de ses moyens et de ses besoins".

France Bleu Armorique : Il devient de plus en plus difficile de se loger en Bretagne et particulièrement dans le Morbihan où l'immobilier est en tension. La faute à qui ?

Yves Bleunven : C'est la faute à de multiples facteurs. On peut d'abord parler de la démographie morbihannaise qui est le double de la démographie française en terme d'évolution. Il y a aussi l'attractivité de la Bretagne sud, qui fait augmenter l'arrivée de populations nouvelles. Il ne faut pas oublier aussi que dans notre société, le desserrement des familles, les divorces, font qu'on a une augmentation importante de demandes de logement. Et puis, bien sûr, tout ça a pour conséquence la flambée du foncier, la flambée de l'immobilier. On pourrait aussi parler des meublés touristiques, les fameux Airbnb, mais pas qu'eux puisque c'est tout et tout le système de location, les résidences secondaires qui est concerné. Tout ça fait qu'aujourd'hui ça devient très compliqué de se loger quand on est ici, mais aussi quand on est jeune, quand on est saisonnier et qu'on a des ressources moyennes, voire faibles. Et c'est là que c'est en train de devenir le problème numéro un de nos collectivités.

Ça ne serait pas une solution de réduire le nombre de maisons secondaires dans les zones où les habitants à l'année n'arrivent plus à se loger ?

Ce n'est pas la seule solution et évidemment, on ne va pointer du doigt cette solution. Je pense que d'abord, il faut mettre tout à plat. C'est ce qu'a fait le département du Morbihan en restructurant son organisation, en produisant du logement aidé, notamment en fusionnant tous les bailleurs sociaux. Les deux agglomérations et le département ont fusionné leurs trois offices. Réorganiser et structurer, c'est mobiliser tous les acteurs, des collectivités locales de la région en passant par le département, les interco et les communes. Et bien sûr l'État, c'est aussi changer un peu le raisonnement que l'on a. Je pense qu'on a un raisonnement trop binaire sur le logement. On pense que le parcours résidentiel s'arrête à être locataire une partie de sa vie et propriétaire le reste. Le parcours résidentiel, c'est une approche complètement différente, c'est-à-dire un logement adapté à chaque étape de la vie en fonction de ses moyens et de ses besoins. Si on développe ce concept-là, si on crée une vraie dynamique, on est capable d'inventer des solutions nouvelles. Par exemple, aujourd'hui pour la problématique des jeunes où des saisonniers, il ne faut pas hésiter à innover en allant chercher du mobilier un peu alternatif, comme les Tiny Houses. Des systèmes finalement de transition qui ne sont pas des systèmes pérennes pour les habitants, mais qui permettent à un moment de trouver une solution de logement pour pouvoir répondre au fort besoin.