Tension sur le partage du stade de la Rocade à Avignon

Avignon, France

L'Avenir Club d'Avignon et le Football Club d'Avignon Ouest se querellent au sujet du terrain d'honneur du stade Pierre Baizet sur la rocade. Le club du quartier Monclar s'estime lésé par la mairie car il doit jouer "derrière le mur de la honte" sur le terrain annexe. La mairie confirme qu'elle ne souhaite pas de club 100% résident sur ce terrain.

Police à l'entrée du stade et invectives contre l'adjoint aux sports

Le ton est monté à l'entrée du stade mercredi en début d’après midi lorsque les licenciés du club ont tenté de bloquer l’accès au terrain. La police est restée à la grille du stade et les enfants des deux clubs ont pu s'entraîner mais le ton est monté entre les dirigeant du club de foot de Monclar et l'adjoint aux sports. Le directeur sportif du club de Monclar assure "avoir les preuves que la mairie a attribué au FCAO des créneaux pour jouer sur le terrain d'honneur du stade Pierre Baizet avant de le reléguer sur le stade annexe". Il liste les clubs d'Avignon qui disposent tous d'un ou plusieurs stades pour jouer "alors que le FCAO n'a rien du tout, le néant, même pas un bureau !"

Bernard Hokmayan, l'adjoint aux sport d'Avignon, répond que "le FCAO ne veut pas partager. Moi je leur ai dit non. Je ne tiens pas à avoir un club résident à 100 car on n'a pas assez de stade, tout simplement. Si ils veulent bloquer, ils continueront mais je viendrais avec la police. En tant qu'élu, je ne veux pas qu'un club me donne des ordres."

Une nouvelle réunion de négociation est prévue mais le club de Monclar envisage à nouveau de s'imposer sur le terrain d'honneur son terrain selon eux la semaine prochaine.

L'entrainement des footballeurs débutants a eu lieu sous l'oeil de la police au stade Baizet à Avignon © Radio France - Philippe Paupert