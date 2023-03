Tensions à Toulouse place du Capitole et à Albi après des rassemblements contre le 49.3

La place du Capitole a vu affluer des centaines de personnes vers 20 heures ce jeudi soir, quelques heures après l'annonce à l'Assemblée Nationale par la Première Ministre de faire passer la réforme des retraites en usant de l'article 49.3.

ⓘ Publicité

Situation tendue à Toulouse

Le début du rassemblement s'est déroulé dans le calme. Puis les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes, comme a pu le constater notre journaliste sur place. Des dégradations ont été signalées, avec notamment un distributeur automatique de billets détruit.

La façade du Capitole taguée

La façade du Capitole a été taguée ce jeudi soir. "On fera la Révolution avant la retraite", peut-on notamment lire.

Tags sur la façade du Capitole © Radio France - Pascale Danyel

La façade du Capitole, jeudi 16 mars. © Radio France - Pascale Danyel

Gestes de contestation aussi à Albi

Dans le Tarn, à Albi une manifestation non déclarée devant la préfecture en début de soirée a rassemblé 500 personnes (chiffres préfecture) et a dégénéré. Des immondices ont été jetés par dessus les grilles et un début d'incendie s'est déclaré devant les grilles du bâtiment.