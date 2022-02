Tensions avec la police municipale : grève inédite sur le marché de Crest

Du jamais vu sur le marché de Crest, les forains ont fait grève ce mardi matin : ils n'ont pas sorti leur marchandise. Ils protestent contre l'omniprésence de la police municipale sur le marché. En cause, le port du masque. Il n'est plus obligatoire depuis le 2 février en France, mais le maire de Crest, Hervé Mariton, a pris un arrêté qui continue à imposer le masque sur le marché de sa ville.

La descente de la police, c'était honteux ! - Élisabeth, cliente du marché

La police municipale mène régulièrement des opérations de contrôle du masque. Il y a eu plus d'une dizaine de policiers municipaux et gendarmes la semaine dernière sur le marché. Il n'y a qu'une dizaine d'étals sur le marché de Crest le mardi. Clients et vendeurs se retrouvent verbalisés. Un poissonnier a même été exclu du marché pour 15 jours car il ne portait pas le masque. "C'est un sentiment d'intimidation" disent les vendeurs, qui se sentent épiés.

Presque tous les étals étaient vides ce mardi matin sur le marché de Crest © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Cette présence policière ferait fuir les clients. Élisabeth est une habituée, elle souhaite retrouver un marché familial : "le marché doit redevenir un lieu de convivialité, d'échange et de partage. La descente de la police, c'était honteux !" s'époumone-t-elle alors qu'elle choisit son pain. Stéphane est maraîcher bio, il estime que ses collègues et lui ont perdu la moitié de leur chiffre d'affaire. "On est pénalisé, les clients viennent moins ! Ça emmerde tout le monde, les clients et les forains."

Ce mardi à 8 heures 30, les vendeurs ont manifesté et se sont rendus à la mairie de Crest. En l'absence du maire Hervé Mariton, quatre vendeurs et une cliente ont été reçus par la directrice générale des services pendant plus d'une demi-heure. "Si le port du masque est maintenu, dit-elle, c'est à cause des rues étroites et d'une circulation du virus qui continue." En revanche, elle s'est engagée à ce que les policiers municipaux soient moins nombreux sur le marché.