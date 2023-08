Tentative de mutinerie à la prison du Pontet, des détenus protestent contre les conditions de détention

Le syndicat Force Ouvrière (FO) Justice a signalé une nouvelle mutinerie à la prison du Pontet, survenue hier, mercredi 23 août, dans l'après-midi. Des détenus auraient refusé d'intégrer leur cellule après la promenade, seulement quatre jours après des évènements similaires. Dans un communiqué, le syndicat dénonce "un mouvement qui fait suite à un premier refus de réintégrer survenu le samedi 19 août".

L'UFAP-UnSa Justice condamne également le comportement des détenus. Selon ce syndicat, ils sont une quarantaine à avoir refusé de réintégrer leur cellule ce mercredi 23 août à la maison d'arrêt homme 2. Les deux syndicats saluent l'intervention de l'ERIS, qui a mis fin au blocage "sans violence" d'après Clément Lopez, secrétaire local de FO Justice. Il s'agit de la deuxième mutinerie à la prison depuis quatre jours selon les syndicats.

Mauvaises conditions de détention

Ces évènements s'inscrivent dans un ensemble de revendications de la part de ces détenus. Ils demandent notamment plus de nourriture, plus d'activités physiques et se plaignent de la gestion de la prison. "Nous avons effectivement adopté une gestion plus stricte des détenus suite à une augmentation des violences contre le personnel pénitentiaire" développe Clément Lopez, qui encourage le renforcement de cette gestion. Pour lui, toutes ces revendications ne peuvent pas être mises en place à cause de la surpopulation carcérale. Pas d'infrastructures pour accueillir plus de nourriture et pas non plus assez de personnel pour permettre d'encadrer plus d'activités.

La surpopulation carcérale est aussi la cause de ces révoltes pour Marc Geiger, avocat pénaliste. Il constate lui aussi " un manque de personnel et d'infrastructures. La maison d'arrêt du Pontet fait partie de celles où il y a une surpopulation carcérale importante ", provoquant le mal-être des personnes en détention. Selon le ministère de la Justice, la maison d'arrêt du Pontet est en effet occupée à 166,8%, avec 657 détenus pour 394 places. Pour l'avocat, ces mutineries sont assez rares et sont le reflet de mauvaises conditions de détention. "Ils encourent des sanctions disciplinaires. Le refus de réintégrer une cellule peut mener à des condamnations comme des cellules d'isolement ou du cachot" détaille Marc Geiger. "C'est vraiment un risque important pris qui témoigne que les détenus ne peuvent plus vivre dans les conditions qui leurs sont proposées.", conclue-t-il.

Canicule

Une situation d'autant plus renforcée en période de forte chaleur. Le Contrôleur Général Des Lieux De Privation De Liberté (CGLPL) estime que les canicules ont de réelles conséquences sur les conditions de détention. Dans les observations menées à l'échelle nationale, les cellules peuvent aller entre 30 et 40°C. Les détenus "sont deux, voire trois par cellules", explique l'organisme. De plus, les bâtiments pénitenciers ne sont pas adaptés dans leur conception aux fortes chaleurs. "En prison, on n'a pas la possibilité de mettre en place un système D comme le font les gens chez eux. On ne peut pas faire de courant d'air par exemple", détaille la CGLP.

Contactée par la rédaction, la direction interrégionale des services pénitentiaires a pour le moment simplement confirmé que des évènements avaient eu lieu, sans donner plus de détails.