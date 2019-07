Tentative de record de la traversée des Alpes à pied pour Romain Sophys

Il avance bien. Plus vite que prévu. Romain Sophys traverse les Alpes à pied. 620 km entre Thonon-les-Bains et Nice.

Sainte-Menehould, France

Le trailer marnais de Sainte-Menehould, Romain Sophys 38 ans progresse bien. Il a quitté Thonon-les-Bains lundi 22 juillet et il espère gagner Nice en 168 heures de course le long du GR5. Ce qui lui permettrait de battre le record de traversée des Alpes à pied détenu depuis 2015 par Pascal Blanc, un autre passionné d'ultra-trail qui a fait le même trajet en 172 heures et 35 minutes.

paysage alpin - Romain Zattarin

Romain Sophys s'est attaqué à une course de 620 km avec 40.000 mètres de dénivelé positif, entouré d'une solide équipe. Ce vendredi matin, il est dans les environs de Briançon et en avance sur le précédent record de près de 15 km. Son arrivée à Nice - si tout va bien - est prévue lundi 29 juillet.