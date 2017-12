Tentative de suicide au collège de Sarlat : les syndicats lancent un préavis de grève

Après la tentative de suicide d'un enseignant du collège La Boétie à Sarlat mardi dernier, les professeurs périgourdins ainsi que la SNES - F.S.U lancent un préavis de grève pour protéger leurs conditions de travail.

La situation est plus tendue que jamais au collège La Boétie de Sarlat. Suite à la tentative de suicide d'un professeur de technologie mardi 05 décembre dernier, la SNES-F.S.U, principal syndicat enseignant lance un préavis de grève sur tous les établissements du département et ce, dès lundi 11 décembre et jusqu'au 22 décembre soit la veille des vacances de Noël.

Pour le moment il n'y a pas de grève prévue ces prochains jours mais la menace plane pour ces prochains jours.

Les syndicats dénoncent une "aggravation des conditions de travail dans le collège" sarladais tandis que les professeurs sont toujours en conflit ouvert avec la direction de l'établissement et particulièrement avec la principale. Ils appellent également les autres établissement à "être solidaires avec leurs collègues."

Les personnels de collège et de lycée de #Dordogne sont désormais couverts par un préavis de grève, sur la période allant du 11 au 22 décembre, au titre de la dégradation des conditions de travail. — SNES-FSU 24 (@Snes24) December 9, 2017

Une enquête interne lancée par l'académie dans le collège

La DRH de l'académie de Dordogne se déplacera au collège La Boétie mardi prochain. Une enquête sera alors lancée pour tenter de comprendre et de résoudre les tensions dans l'établissement.

Pour apaiser la situation, mercredi un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) extraordinaire s'était déjà tenu mercredi dernier dans le collège sarladais et l'inspectrice d'académie s'était entretenue avec les professeurs.

Du côté de la direction, une principale adjointe a été nommée par intérim et la principale est officiellement en arrêt maladie jusqu'aux vacances de Noël.

Mais cela ne suffit pas pour les professeurs qui craignent un retour de la principale. Ils lancent donc un appel à se mobiliser si la situation n'évoluait pas sur le long terme.

"Si on constate que les choses bougent pas et que les enseignants sont toujours en danger, nous pourrons faire la grève" explique Abderafik Babahani, secrétaire départemental du syndicat SNES.

Un rassemblement mercredi

Les enseignants veulent à tout prix éviter un retour de la principale et ils appellent le recteur à réagir.

Ils organisent également un rassemblement mercredi devant la direction d'académie à Périgueux. "On va organiser un atelier de rédaction de fiches sur la santé et la sécurité au travail. Nous les déposerons ensuite auprès de l'inspectrice d'académie" détail Abderafik Babahani.

Pour le moment donc les cours devraient bien avoir lieu ce lundi au collège de Sarlat mais la situation pourrait évoluer dans les jours qui viennent.